Γιατί συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει; Η νέα θεωρία ενός Έλληνα ερευνητή της Οξφόρδης
Γιατί συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει; Έλληνας ερευνητής της Οξφόρδης εξηγεί γιατί ο κορεσμός και η ικανοποίηση δεν είναι το ίδιο.
Έχουμε τελειώσει το φαγητό. Το πιάτο έχει αδειάσει, το στομάχι έχει γεμίσει και λογικά η υπόθεση θα έπρεπε να έχει κλείσει εκεί. Κι όμως, λίγα λεπτά αργότερα βρισκόμαστε μπροστά στο ψυγείο ή ψάχνουμε κάτι γλυκό στο ντουλάπι. Στην πραγματικότητα δεν πεινάμε. Κάτι άλλο μοιάζει να μας λείπει.
Αυτό ακριβώς το «κάτι άλλο» προσπαθεί να εξηγήσει ο Στέλιος Κιοσσές, Course Director στο πρόγραμμα Culinary Psychology του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Σε πρόσφατη θεωρητική εργασία του προτείνει ένα νέο πλαίσιο για την κατανόηση της σχέσης μας με το φαγητό, υποστηρίζοντας ότι ο κορεσμός και η ικανοποίηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
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