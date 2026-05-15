The Pinnacle Guide Bar awards 2026: Tα ελληνικά μπαρ θριαμβεύουν ξανά

Το The Pinnacle Guide είναι ένας ακόμη θεσμός αξιολόγησης και βράβευσης μπαρ σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τα The World's 50 Best, τα αμερικανικά Tables of the Cocktail και τα ιταλικά Top 500 Bars.

Ένα γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές σύστημα αναγνώρισης για τα καλύτερα cocktail bar του κόσμου, με μια θεμελιώδη διαφορά που του έδωσε και το προσωνύμιο "Michelin των Bars". Η κατάταξη γίνεται με βάση ένα σύστημα αξιολόγησης που αποδίδει 1, 2 και 3 pin (καρφίτσες) στα βραβευμένα μπαρ που αντιστοιχούν στους χαρακτηρισμούς: Excellent - Outstanding - Exceptional. Δημιουργοί του θεσμού είναι η Hannah Sharman-Cox, η Siobhán Payne και ο Dan Dove, όλοι τους πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία στην βιομηχανία του ποτού και ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην μπαρ σκηνή του Λονδίνου.

Η αξιολογική συνθήκη του Pinnacle Guide περνά μέσα από μια αυτο-υποψηφιότητα του εκάστοτε μπαρ, για να εξεταστεί και αξιολογηθεί σε δεύτερο χρόνο, μέσα σε ένα πλαίσιο πολλαπλών επιτόπιων ελέγχων και συνεντεύξεων από ανωνύμους τοπικούς και διεθνείς κριτές. Μέσα στα μόλις τρία χρόνια θεσμικής λειτουργίας του το The Pinnacle Guide έχει καταφέρει να γίνει γρήγορα το πιο σεβαστό βραβείο αριστείας στον κλάδο των cocktail bar. Εκτός από την αναγνώριση της αριστείας στα ποτά, την ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία, το The Pinnacle Guide ανταμείβει και τους φορείς που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr