Νεροκάρδαμο: Τι είναι και γιατί αξίζει να μπει στη διατροφή μας

Το νεροκάρδαμο είναι ένα από τα πιο θρεπτικά πράσινα φυλλώδη λαχανικά της μεσογειακής διατροφής. Ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών, όπως το μπρόκολο και το λάχανο, και ξεχωρίζει για τη δροσερή, ελαφρώς πικάντικη γεύση του αλλά και για τη μεγάλη περιεκτικότητά του σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις, ευεργετικές για την υγεία.

Το νεροκάρδαμο και οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές του

Το νεροκάρδαμο είναι πλούσιο σε βιταμίνες Κ, C και Α, πολυφαινόλες και φυτικές ενώσεις όπως οι γλυκοσινολάτες, που ενισχύουν τον οργανισμό. Η κατανάλωσή του μπορεί να συμβάλει:

στην προστασία των κυττάρων από την πρόωρη γήρανση

στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς

στη μείωση φλεγμονών

και στην υποστήριξη της φυσικής αποτοξίνωσης του οργανισμού

Επιπλέον, το νεροκάρδαμο θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία των ματιών και του δέρματος, χάρη στα καροτενοειδή που περιέχει.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr