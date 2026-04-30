Brookies: Δεν είναι brownies, δεν είναι cookies – είναι και τα δύο (η viral συνταγή)

Αν υπάρχει ένα γλυκό που έχει καταφέρει να μονοπωλήσει τα social media τον τελευταίο καιρό, αυτό είναι τα brookies. Τα βίντεο με το κουτάλι να βυθίζεται σε ένα ζεστό, σοκολατένιο εσωτερικό που μοιάζει σχεδόν λιωμένο έχουν γίνει σημείο αναφοράς, ένα μικρό ritual απόλαυσης που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

Τα brookies είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται το όνομά τους: ένας συνδυασμός brownie και cookie σε ένα ενιαίο γλυκό. Η ιδέα εμφανίστηκε μέσα από τη δημιουργικότητα της σύγχρονης ζαχαροπλαστικής και την άνθηση των food blogs στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν οι «υβριδικές» συνταγές άρχισαν να κερδίζουν έδαφος. Από εκεί και πέρα, η διάδοσή τους ήταν σχεδόν αναπόφευκτη: πλούσια υφή, έντονη γεύση σοκολάτας και, κυρίως, ένα αποτέλεσμα που δείχνει εντυπωσιακό απ' όπου κι αν το κοιτάξεις.



