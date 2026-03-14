«Κουζίνες…Μια ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ»: Ένα podcast για τη μνήμη, το φαγητό και τις γυναίκες

Το podcast κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας τρεις διαφορετικές ιστορίες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον χώρο της κουζίνας. Μέσα από αφηγήσεις διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών, ο χώρος αυτός αναδεικνύεται άλλοτε ως τόπος μνήμης και φροντίδας και άλλοτε ως χώρος όπου παγιωμένες κοινωνικές αντιλήψεις για τον ρόλο της γυναίκας εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η κουζίνα είναι ένας από τους πιο ζωντανούς χώρους ενός σπιτιού. Εκεί συναντιούνται τα μέλη της οικογένειας, λέγονται ιστορίες, μεταφέρονται μνήμες και συχνά αποκαλύπτονται πλευρές της καθημερινότητας που μένουν αθέατες. Αυτή ακριβώς τη διάσταση επιχειρεί να φωτίσει το podcast «Κουζίνες… Μια ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ» της σκηνοθέτιδας Μαρίας Χατζηγιάννη, το οποίο συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα podcast του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.