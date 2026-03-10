24 ώρες στο Bread BC

04:00

Αν υπάρχει κάποια ώρα της ημέρας που η Αθήνα κοιμάται -τουλάχιστον τον χειμώνα-, αυτή είναι στις 04:00. Στο Χαλάνδρι, στην οδό Αγίας Παρασκευής, πριν φθάσει το crew του Bread BC, δεν κυκλοφορεί κανείς άλλος, παρά κάτι γάτες, και το μόνο που ακούγεται μέσα στη νύχτα είναι κελαϊδίσματα πουλιών. Στον αριθμό 59, πρώτα ανοίγει η πλαϊνή πόρτα και μετά τα φώτα στο εργαστήριο του αρτοποιείου. Αν κάποιος δεν κοιμάται αυτήν την ώρα, σίγουρα είναι οι άνθρωποι που ψήνουν ψωμί.

04:30

Ο Μύρωνας, η Στεφανία, ο Γιάννης και ο Γιώργος έχουν ανάψει τους φούρνους και τους γεμίζουν με λαμαρίνες, όπου αφράτα στρογγυλά ζυμαράκια ξυπνούν από τον λήθαργο της στόφας – ψυγείου. Έχουν εικόνα λαχταριστή ακόμη και στα καλαθάκια τους, εκεί που κοιμήθηκαν αφού ζυμώθηκαν, ξεκουράστηκαν, ξαναζυμώθηκαν και περίμεναν να έρθει η ώρα

που η αλχημεία της ζύμης θα αποκρυσταλλωθεί σε ψωμί. Η Στεφανία τα χαράζει με ένα ξυράφι και ο Γιώργος τα φουρνίζει.



