Βαγγέλης Ζαχαρής: «Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα – Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους»
CANTINA

Βαγγέλης Ζαχαρής: «Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα – Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους»

«Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους» δήλωσε ο Βαγγέλης Ζαχαρής, Business to Business Director στην Protergia, κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy, που διοργανώθηκε από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».

Βαγγέλης Ζαχαρής: «Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα – Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους»
Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και της επίδρασής του στην ανταγωνιστικότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων επικεντρώθηκε η τοποθέτηση του κ. Ζαχαρή, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι η ενέργεια αποτελεί καταλύτη για την παραγωγή και όχι τροχοπέδη.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης