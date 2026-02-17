Βαγγέλης Ζαχαρής: «Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα – Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους»
Βαγγέλης Ζαχαρής: «Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα – Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους»
«Η ενέργεια δεν είναι πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του κόστους» δήλωσε ο Βαγγέλης Ζαχαρής, Business to Business Director στην Protergia, κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy, που διοργανώθηκε από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και της επίδρασής του στην ανταγωνιστικότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων επικεντρώθηκε η τοποθέτηση του κ. Ζαχαρή, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι η ενέργεια αποτελεί καταλύτη για την παραγωγή και όχι τροχοπέδη.
