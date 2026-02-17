ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιάννης Λουκάκης: «Η βιωσιμότητα των χώρων εστίασης συνδέεται με νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων της κουζίνας»
Γιάννης Λουκάκης: «Η βιωσιμότητα των χώρων εστίασης συνδέεται με νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων της κουζίνας»

Όλα όσα ανέφερε ο chef-patron Γιάννης Λουκάκης (Μούργα, Συν - τροφή, Άκρα, Πλυτά), στην ομιλία του στο 4ο Cantina Academy, στη Θεσσαλονίκη.

Γιάννης Λουκάκης: «Η βιωσιμότητα των χώρων εστίασης συνδέεται με νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων της κουζίνας»
«Η Μούργα και το Συν-τροφή βασίζονται στην καθημερινή αναζήτηση της πρώτης ύλης», ανέφερε ο chef-patron Γιάννης Λουκάκης (Μούργα, Συν-τροφή, Άκρα, Πλυτά), κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης: ένα πολυπολιτισμικό και εκρηκτικό μωσαϊκό» στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».

