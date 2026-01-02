Συνταγές για γούρι: Ρόδι, noodles, χόρτα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Συνταγές για γούρι: Ρόδι, noodles, χόρτα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Όλοι οι λαοί υποδέχονται το νέο έτος με φαγητά που συμβολίζουν την αφθονία, την ευτυχία και την υγεία

Συνταγές για γούρι: Ρόδι, noodles, χόρτα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Επειδή λοιπόν θέλουμε να είναι καλότυχη η καινούργια χρονιά, θα ξεκινήσουμε με ένα σπέσιαλ μενού για αυτό το Σαββατοκύριακο: Τάρτα σοκολάτας με ρόδι, Noodles ρυζιού με τηγανιά κοτόπουλου, Χοιρινό με χόρτα αυγολέμονο, Χορτόπιτα με κιμά, Noodles με τηγανητό μοσχαράκι και τζίντζερ και Αρνάκι με ξερά βερίκοκα, λαχανικά και ρόδι.

