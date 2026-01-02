Συνταγές για γούρι: Ρόδι, noodles, χόρτα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Συνταγές για γούρι: Ρόδι, noodles, χόρτα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Όλοι οι λαοί υποδέχονται το νέο έτος με φαγητά που συμβολίζουν την αφθονία, την ευτυχία και την υγεία
Επειδή λοιπόν θέλουμε να είναι καλότυχη η καινούργια χρονιά, θα ξεκινήσουμε με ένα σπέσιαλ μενού για αυτό το Σαββατοκύριακο: Τάρτα σοκολάτας με ρόδι, Noodles ρυζιού με τηγανιά κοτόπουλου, Χοιρινό με χόρτα αυγολέμονο, Χορτόπιτα με κιμά, Noodles με τηγανητό μοσχαράκι και τζίντζερ και Αρνάκι με ξερά βερίκοκα, λαχανικά και ρόδι.
