Γιορτινά ορεκτικά για ρεβεγιόν και Πρωτοχρονιά: Ιδέες εκλεκτές, ελαφριές και εντυπωσιακές

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη είναι το να είναι σχετικά ελαφριά, με δεδομένο πως τη περίοδο των εορτών τα κυρίως πιάτα είναι πληθωρικά και έτσι τα ορεκτικά οφείλουν να αφήσουν περιθώριο για να τ’ απολαύσουμε. Προφανώς τα ορεκτικά που θα διαλέξουμε θα πρέπει να μην έχουν βαριές μυρωδιές όπως σκόρδο.

Επίσης, καλό είναι να έχουν μια διαφορετικότητα σε σχέση με το κυρίως πιάτο. Αν για παράδειγμα το κυρίως πιάτο είναι φιλέτο Γουέλινγκτον τυλιγμένο σε σφολιάτα, στα ορεκτικά δε θα ταίριαζε κάποια επιλογή που έχει κι αυτή φύλλο σφολιάτας.

Τέλος, ένας πρακτικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ο χρονισμός της προετοιμασίας των ορεκτικών να μη συμπίπτει με τα υπόλοιπα κυρίως πιάτα του μενού. Έτσι, παρασκευές που μπορεί να είναι έτοιμες από πριν ή χρειάζονται μόνο μια ολιγόλεπτη και απλή μαγειρική διαδικασία είναι οι πιο έξυπνες επιλογές για την ομαλή ροή του τραπεζιού.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr