Casus belli ως "κύμβαλον αλαλάζον"

Η φράση ‘’casus belli’’ , δηλαδή, αιτία – περίπτωση πολέμου, αναφέρεται σε ένα γεγονός ή μια ενέργεια που χρησιμοποιείται από ένα κράτος για να δικαιολογήσει την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον ενός άλλου





1. Δίκαιη Αιτία 2. Επίσημη Κήρυξη.







Ειδικότερα το 1995 η Τουρκική Βουλή αποφάσισε ομόφωνα ότι , ό ‘ τι επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια στο Αιγαίο θεωρείται αιτία πολέμου.



Και αυτό παρά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας που δίνει στη χώρα μας αυτό το δικαίωμα.







Η αποσπασματική όμως ερμηνεία του διεθνούς δικαίου της θάλασσας που επιχειρεί η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αφού άλλωστε κατά διεθνή πρακτική υπάρχει πρόσβαση σε ανοιχτή θάλασσα δια μέσω χωρικών υδάτων άλλων χωρών (όπως π.χ. τα Δαρδανέλια).



Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της χώρας μας που έχει θέσει το θέμα της ανάκλησης του ‘’casus belli’’, αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εφικτό. Δηλαδή βιώνουμε το παράλογο ,μία ΄΄σύμμαχος ΄΄ χώρα να μας απειλεί με πόλεμο εφόσον ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα απόλυτα συμβατά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.



Προφανώς στην αίσθηση στρατιωτικής υπεροχής που τις προηγούμενες δεκαετίες πίστευε και ίσως πιστεύει ακόμα , ότι έχει έναντι της Ελλάδας. Η σημερινή όμως πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η χώρα μας εξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά τόσο από πλευράς σύγχρονου υλικού όσο και από πλευράς δομής δεν έχουν σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από 30 χρόνια.



Τα Rafale , τα F35 που θα έρθουν σύντομα, οι φρεγάτες Βelharra που παραλαμβάνονται , τα drones αλλά και όλα τα σύγχρονα μέσα ( αντιαεροπορικής άμυνας ) που διαθέτει ο ελληνικός στρατός ξηράς, αντικειμενικά δημιουργούν μία αμυντική ασπίδα που είναι ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε απειλή πολέμου .



Και όλα αυτά βέβαια, που επισύρουν τεράστιο οικονομικό κόστος ,έγιναν με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού γιατί είναι κατανοητό από όλους ότι δεν υπάρχει Δημοκρατία χωρίς Ελευθερία . Και βέβαια δεν υπάρχει Πατρίδα χωρίς αποτελεσματική άμυνα.



Στο πρόσφατο ταξίδι του στην Τουρκία ο Ελληνας Πρωθυπουργός παρουσία του Τούρκου Προέδρου έθεσε το θέμα ανάκλησης του casus belli. Και η αντίδραση του Τούρκου Προέδρου δεν ήταν αυτή που θα ήταν πριν από δεκαετίες. Και βέβαια αυτό δεν ήταν θέμα διπλωματίας, ούτε ευγένειας αλλά αποτέλεσμα των παραπάνω, δηλαδή, η μεγάλη αναβάθμιση της αμυντικής κατάστασης της Χώρας μας , η αναβαθμισμένη θέση της στην Ε.Ε, ο σημαντικός της ρόλος στην ενεργειακή διαχείριση στην περιοχή μας και γενικότερα ο κομβικός ρόλος της χώρας μας ως νησίδα σταθερότητας σε μία ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή που είναι η Αν. Μεσόγειος.



Όπως είχε πει ο Κικέρων ένας πόλεμος είναι νόμιμος όταν είναι δίκαιος και κηρυχθεί επίσημα (και όχι με συνεχείς οχλήσεις, παραβιάσεις και φραστικές απειλές).



Στην περίπτωση του casus belli των γειτόνων μας η απειλή δεν είναι δίκαιη και για να κηρυχθεί επίσημα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα.



Η πραγματικότητα : η χώρα μας δεν είναι ούτε Συρία, ούτε Λιβύη. Το ελληνικό Έθνος από τότε που άρχισε να καταγράφεται η ιστορία έχει αποδείξει ότι ξέρει να ‘’αμύνεται πέρι πάτρις’’, πολλώ δε μάλλον η σημερινή αμυντική ισχύς του αποτελεί ένα επιπλέον αποτρεπτικό παράγοντα για κάθε είδους απειλή.



Το casus belli των γειτόνων μας μοιάζει ως ‘’ κύμβαλον αλαλάζον ‘’ και θα πρέπει να αποσυρθεί.



* Ο Χριστόδουλος Στεφανάδης είναι βουλευτής Σάμου με την ΝΔ, καθηγητής καρδιολογίας

13.02.2026, 06:43