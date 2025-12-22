Η αλύγιστη ΑΕΚ δεν επέστρεψε το δώρο της Κηφισιάς και του… Μεντιλίμπαρ αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της

Το συναίσθημα είναι πολύ ωραίο όμως τον Μάιο μόνο γνωρίζεις τι έχεις κερδίσει και βέβαια είμαστε ακόμη στην αρχή ενός νέου πρότζεκτ που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Η οικογένεια της ΑΕΚ θα περάσει ακόμη ομορφότερες γιορτές από όσο έμοιαζαν όταν ολοκληρώθηκε το έπος της Πέμπτης χάρη και στο δωράκι από την Κηφισιά και τον… Μεντιλίμπαρ όμως δεν είναι καν φαβορί για το πρωτάθλημα. Είναι πρώτη με διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο που μπορεί να καλυφθεί σε ένα ματς. Και το πρόγραμμα από την επιστροφή στο Χαριλάου μέχρι την Τούμπα είναι φωτιά σε διάστημα μικρότερο από 40 μέρες. Μην πάρουν αέρα τα μυαλά, γιατί εκτός των άλλων δεν μας ταιριάζει.Το χθεσινό ματς αποδείχτηκε το δυσκολότερο του Ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και καιρό ενώ κοιτώντας το πρόγραμμα και τον… ΟΦΗ θα πίστευε κάποιος πως θα ήταν από τα ευκολότερα. Όλα τα καταπληκτικά που έχουν γίνει από την εύκολη ήττα στο Καραϊσκάκη και μετά, που μοιάζει πια να έγινε πριν χρόνια αλλά είναι δύο μηνών υπόθεση, σε συνδυασμό με την γκελάρα του Ολυμπιακού στο πρώτο ματς που δεν είχε τον Ελ Καμπί και το ότι προηγήθηκε του αγώνα Χριστουγεννιάτικη γιορτή οπού όλοι πέρασαν φανταστικά, φώναζαν γκέλα από μακριά. Γιατί είμαστε ΑΕΚ και έτσι έχουμε… μάθει, ιδίως όταν μιλάμε για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Η κατάρα των Χριστουγέννων δεν είναι δεισιδαιμονία, είναι στατιστική. Και πράγματι συνέβησαν τα πάντα που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις καταραμένες σκέψεις. Γκολ ο ΟΦΗ στην πρώτη επίθεση. Δοκάρι - προειδοποίηση πως άνετα γίνεται και 0-2. Δύο ακυρωμένα γκολ της ΑΕΚ. Και κερασάκι στην τούρτα χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου από τον άνθρωπο που είχαμε πιστέψει πως δεν θα χάσει πέναλτι ποτέ. Όση πίστη κι αν έχεις στο “FIGHT - BELIEVE - NEVER GIVE UP” της ομάδας του Νίκολιτς λυγίζεις…Αυτή η ΑΕΚ όμως δεν λυγίζει. Θα έρθουν κι άλλες κακές μέρες, θα έρθουν ήττες. Όχι όμως… χθες. Η ΑΕΚ δεν λιποθύμισε στη θέα της κορυφής. Αντίθετα νίκησε με καρδιά και κλάση πρωταθλήτριας. Με τις δύο αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο ο Μάρκο και την βελτίωση στην αντιμετώπιση του Σαλσέδο και του Νους που ήταν το μεγάλο και σχεδόν άλυτο πρόβλημα των πρώτων 45 λεπτών, η ομάδα μπήκε μέσα λυσσασμένη και δεν ηρέμησε πριν να βάλει όσα γκολ χρειάστηκαν για να γυρίσει το ματς.Το πρώτο ακυρώθηκε για έναν… ώμο οφσάιντ. Το δεύτερο μέτρησε γιατί ο Λιούμπισιτς είχε την ευφυία να βγάλει εκτός φάσης τον Λαμπρόπουλο ξεκινώντας την φάση και μετά είχε το τέλειο τάιμινγκ να περιμένει και να αρχίσει να τρέχει προς το τέρμα ταυτόχρονα με το σουτ του Κοιτά ώστε να καλύπτεται 2-3 μέτρα και ταυτόχρονα να βρεθεί μόνος σε κενή εστία μετά την απόκρουση του Λίνο που έχει ταλέντο αλλά θέλει χρόνο ακόμη για να βελτιωθεί. Και δεν έπιασε απλά μια κεφαλιά. Σημάδεψε με το κεφάλι την γωνία ώστε να στερήσει κάθε ελπίδα από τον τερματοφύλακα. Ένα γκολ τεράστιας κλάσης που είχαμε ξεχάσει πως υπήρχε στην ομάδα και είναι στο τοπ 5 των πιο ακριβών μεταγραφών που έχει κάνει στην ιστορία της. Και μετά ήρθε η ώρα να μετρήσει το γκολ του Λούκα μετά από δυο ακυρωμένα και χαμένο πέναλτι.Ευτυχώς ο Φωτιάς και ο Ευαγγέλου δεν δικαίωσαν τους εύλογους φόβους και επέτρεψαν και στον Γιόβιτς το μικρό ποδοσφαιρικό σπρωξιματάκι που έκανε και ο Ελ Καμπί στο Αγρίνιο και ο Μύθου στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ χθες σε γκολ που μέτρησαν κανονικότατα αφήνοντας επιτέλους να παιχτεί το παιχνίδι με ίσους όρους παρότι γνώριζαν πως ο Λανουά θα έλεγε πως πήραν την σωστή απόφαση αν στερούσαν ένα ακόμη κανονικό γκολ από την ΑΕΚ με τον νέο… κανονισμό που ο Γάλλος αρχιδιαιτητής εφεύρε μόνο για αυτήν. Μετά όση κούραση και πίεση κι αν υπήρχαν η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να κοιτάξει πίσω. Με τον κόσμο, με το μυαλό, με την κατάθεση ψυχής και με την αύρα μιας ομάδας που εδώ και δυο μήνες μόνο νικάει έφτασαν στην πηγή και ήπιαν το υπέροχο νερό της δικαίωσης και της κορυφής. Περνάμε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω.Φιλιά σε όλους και περισσότερο σε αυτούς που το πίστεψαν πως ο ΟΦΗ θα γινόταν Κηφισιά…