Παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή;

Κλείσιμο

Μικροί μεγάλοι, γυναίκες, άνδρες, παιδιά – αδιάκριτα – με στεντόρεια φωνή τιμούσαν, αναδεικνύοντας, τους «πεσόντες» στο δυστύχημα της Τιμισοάρα, ως πρότυπα και οδηγούς τους (ποια πορεία και κατεύθυνση είχαν άραγε στο μυαλό τους;).Μπαίνοντας είχαν καταθέσει ευλαβικά λουλούδια στην πόρτα του γηπέδου - εθνικό μνημείο και τόπο προσκυνήματος.Το ίδιο βράδυ στην εκπομπή της ΕΡΤ1 Αθλητική Κυριακή οι «δημοσιογράφοι» της δημόσιας τηλεόρασης και όχι μόνο - προεξάρχοντος του επιχειρηματικά αδελφού OPEN - θλιμμένοι, σκυθρωποί και βαρύθυμοι, επισημαίνοντας επαινετικά το σύνθημα, αναδείκνυαν το δυστύχημα σε εθνικό δράμα και τα θύματα σε πεσόντες ηρωικά στις εθνικές επάλξεις. Σε αγαστή σύμπνοια, με το επίσημο κράτος, που στην παράκρουση της εθνικής παράνοιας, διέθεσε στρατιωτικό αεροπλάνο να μεταφέρει στην πατρίδα τους σωρούς των «πεσόντων» (σε ποια εθνική μάχη άραγε;), για να ταφούν με τις δέουσες τιμές. Μέχρι κι ο Πατριάρχης.Αν και δεν είναι συγχωρητέος ο λαϊκισμός αυτός, ειδικά από την παρούσα Κυβέρνηση που διστάζει να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της εθνικής κατάντιας, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε σε αυτόν που ενέκρινε την αεροδιακομιδή και στον προκαθήμενο της εκκλησίας το ελαφρυντικό ότι ακόμα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του οδηγού και τα ευρήματα ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ στο αίμα του αλλά και στο βαν.Προχθές όμως στον ποδοσφαιρικό αγώνα και τον τηλεοπτικό σχολιασμό του, είχαν κυκλοφορήσει τα πάντα. Το βίντεο της σύγκρουσης που είχε υπέρ προβληθεί παίζοντας με τα νεύρα του μέσου τηλεθεατή, έδειχνε ανάγλυφα την εκτός ελέγχου, τρελή πορεία του βαν προς την απώλεια. Είχαν καταρριφθεί οι προσπάθειες κάποιων επιτήδειων, βαλτών προφανώς, που αν και ήξεραν τι είχε συμβεί, επέρριπταν ευθύνες στον κακό δρόμο, στο αυτοκίνητο στην κακιά ώρα. Είχε αναδειχθεί η αδυσώπητη αλήθεια του «φτιαγμένου» οδηγού με τον θανατηφόρο συνδυασμό ουσιών και οινοπνεύματος. Της παρέας που πήγαινε να υποστηρίξει την Ομάδα της στο ποδοσφαιρικό αγώνα προετοιμασμένη και εφοδιασμένη με τα «αναγκαία» για οπαδική μάχη. Με επιλογή διαδρομής που παράκαμπτε τα σημεία ελέγχου και τον κίνδυνο αποκάλυψης των προμηθειών που κουβαλούσαν. Πρεσβευτές του πολιτισμού της χώρας μας – όπως τους αντιμετώπισαν τα άθλια ΜΜΕ , η Ελληνική πολιτεία και οι οπαδοί της ομάδας.Αντί – σύμπαντες ανεξαιρέτως – μόλις έμαθαν την αλήθεια να βγουν και να πουν απερίφραστα πως οι ολέθριες συνέπειες για τις οικογένειες των νεαρών οπαδών, οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Να επισημαίνουν δημόσια και συνεχώς τις συνέπειες από τέτοια οδήγηση. Να αναδείξουν το περιστατικό ως παράδειγμα προς αποφυγή και όχι ως παράδειγμα προς μίμηση, όπως έκαναν με την ηρωοποίηση των απερίσκεπτων νεαρών. Να αποτελέσει το δεδομένα τραγικό δυστύχημα, αφορμή διευρυμένου κοινωνικού διαλόγου και προβληματισμού, με στόχο την προστασία των νέων από τους εθισμούς και τους επιτήδειους εκμεταλλευτές τους. Το πένθος και η αναμφισβήτητη τραγικότητα του συμβάντος δεν δικαιολογεί ούτε αναβολή, ούτε σιωπή, υπερτερεί το διακύβευμα’Έστω όμως και τώρα, οι Κυβερνητικοί αρμόδιοι αλλά και η δικαιοσύνη, οφείλουν, υπό το φως των δεδομένων, να ερευνήσουν σε βάθος και να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα:- Αν οι συγκεκριμένοι νεαροί συμμετείχαν σε ενώσεις οργανωμένων οπαδών – σε μισθοφορικό «στρατό κρούσης» της Ομάδας.- Αν η οικονομική τους κατάσταση δικαιολογεί το ταξίδι, μισθωμένο αυτοκίνητο, ξενοδοχεία, καύσιμα και πανάκριβες «ουσίες». Κι αν όχι πόθεν και πως;Να επεκτείνουν την έρευνα στις οργανωμένες μετακινήσεις όλων των ομάδων και των ενώσεων «φιλάθλων» που υποθάλπουν.Να ερευνήσουν σε βάθος αν υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί της αυτοκτονικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων νέων ανθρώπων. Διευθύνοντες μισθοφορικών στρατών που διακινούν με έξοδά τους οι ομάδες. Αφανείς χρηματοδότες, προμηθευτές, εκμεταλλευτές. Να λάβουν δραστικά μέτρα για να προστατεύσουν, έστω από δω και πέρα, τους νέους ανθρώπους από τις πρακτικές αυτές. Τα ανυποψίαστα παιδιά κι εγγόνια μας. Η αλήθεια δεν έχει ποτέ πολιτικό κόστος.Κυρίως όμως οι νομοταγείς πολίτες - φίλαθλοι και όχι αφιονισμένοι οπαδοί - του ΠΑΟΚ και κάθε ομάδας, οφείλουν να αναρωτηθούν γιατί και με ποια λογική: