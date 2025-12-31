Το δικαίωμα του ενός τελειώνει εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του άλλου





Για τους Έλληνες αγροτοπατέρες όμως που συμμετέχουν στα μπλόκα διεκδικώντας επαγγελματικά - οικονομικά - προνόμια και ιδιαίτερη μεταχείριση, ούτε καν δικαιώματα, νόμος είναι η δύναμη των τρακτέρ.







- «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» των Ελλήνων – μόνο αυτών παγκοσμίως - κομμουνιστών που αμφισβητούν το σύστημα και τους νόμους της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που τους παρέχει, ισότιμα και αδιάκριτα, δικαιώματα και ελευθερίες. Αποβλέποντας – αυτοκαταστροφικά – στην επιβολή δικτατορίας του προλεταριάτου και την συνακόλουθη κατάργηση της ελευθερίας της αντίθετης άποψης και κάθε ατομικού δικαιώματος. Ούτε λόγος βέβαια για δικαίωμα δημόσιας διαδήλωσης και στοιχειώδους διαμαρτυρίας.

- Νόμος είναι η δύναμη των τανκς και του στρατού, που πιστεύουν οι πρωτοστατούντες στις στρατιωτικές δικτατορίες, καταλαμβάνοντας την εξουσία με τη δύναμη των όπλων που τους έχει εμπιστευθεί η δημοκρατία. Για να απαγορεύσουν, επικρατώντας, κάθε δικαίωμα.







Προβλέψιμη όμως κατάσταση αν ληφθεί υπόψη ότι πρωτοστατούν, υποκινούν και πατρονάρουν απροκάλυπτα τις κινητοποιήσεις, οι φασιστικής λογικής:



- Οργανωμένοι συνδικαλιστές - αγροτοπατέρες – του ΚΚΕ.

- Οι προβληματικές ηγεσίες της πρώην και νυν αξιωματικής αντιπολίτευσης, που συνοδοιπορούν - πίσω - από κομμουνιστές, θεομπαίχτες, αδίστακτους λαϊκιστές, ημιπαράφρονες και άλλους «αγωνιστές» της πολιτικής ανωμαλίας. Αρκεί να περιλαμβάνουν στα συνθήματά τους τον ανεκπλήρωτο πολιτικό τους πόθο, «να φύγει ο Μητσοτάκης».



Οι οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις είναι αναφαίρετο δικαίωμα των αγροτών. Ακόμα και κάποια προνόμια λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της απασχόλησής τους.



Δεν είναι όμως δικαίωμά τους – νομικά, ηθικά, κοινωνικά, οικονομικά - να κλείνουν τους δρόμους, τις γέφυρες, τα τούνελ, τις διαβάσεις, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα τελωνεία. Να εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση και διακίνηση προσώπων και αγαθών, τις εισαγωγές και εξαγωγές, να παραλύουν την οικονομική ζωή της χώρας. Να καταστρέφουν το εμπόριο, και τον τουρισμό. Να κρατάνε όμηρο και να εκβιάζουν ευθέως και απροκάλυπτα - όχι την Κυβέρνηση όπως νομίζουν αφελώς - αλλά την κοινωνία ολόκληρη.



Τεράστιο λάθος σας, ανιδιοτελείς αγρότες, να στηρίζετε το παιχνίδι της πολιτικής ανωμαλίας που παίζουν πίσω από την πλάτη σας κάποιοι, από το παρασκήνιο, με πολιτικά και άλλα ύποπτα κίνητρα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες σε βάρος της χώρας. Σας εκμεταλλεύονται βάζοντάς σας μπροστά, σας κοροϊδεύουν πως δήθεν σας στηρίζει η κοινωνία. Η υγιής κοινωνία δεν είναι στο πλευρό σας.



Ειδικά όμως πρέπει να ντρέπεστε – εγκάθετοι αγροτοπατέρες - γι αυτό που κάνατε τα Χριστούγεννα. Δεν θα σας συγχωρέσει ο μέσος απλός Έλληνας (οι πλούσιοι πήγαν , αεροπορικώς, στις πόλεις και τα θέρετρα της Ευρώπης και του κόσμου):



- το βασανιστήριο της μετακίνησης προς το χωριό ή σε κάποιον εγχώριο χειμερινό προορισμό.

- για τις ακυρώσεις των κρατήσεων, τη μειωμένη κίνηση στα εστιατόρια, τις καφετέριες στα μπαρ, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες του τουρισμού, που περίμεναν πως και πως τα Χριστούγεννα .

- οι έμποροι και οι βιομηχανίες που δεν μπορούν να εξάγουν και να παραδώσουν εμπορεύματα.



Η «καθαρή» κοινωνία που μοχθεί δεν πιστεύει πλέον στην «αγνότητα» των κινήτρων και των προθέσεών σας. Κάνουν μπαμ:



- Τα πολιτικά σας κίνητρα.

- Η αγωνιώδης προσπάθεια των αγροτοπατέρων να σταματήσουν οι έλεγχοι στους οποίους επιμένει σωστά η Κυβέρνηση.



Ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει μόνο με εκλογές κι εσείς ουσιαστικά τον στηρίζετε. Στέλνετε την κοινωνία στο πλευρό του. Ειδικά μάλιστα αν ακούσει τις φωνές που τον καλούν να σκληρύνει τη στάση του, με πρώτο βήμα την ανάκληση όλων όσων δεσμεύθηκε να σας δώσει επιβαρύνοντας τους υπολοίπους.



Ας ευχηθούμε το νέο έτος να ανακαλυφθεί και να κυκλοφορήσει εμβόλιο κοινής λογικής.



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

31.12.2025, 06:50