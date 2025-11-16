Πολιτική των μικρών πραγμάτων

Κλείσιμο

Της αναβάθμισης της διεθνούς εικόνας, της παρουσίας και κυρίως της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Όμως, «κάθε θάμα τρεις μέρες, το μεγάλο τέσσερις», λέει ο λαός. Ίσως στην περίπτωση αυτή λόγω της σοβαρότητας, να μείνει περισσότερο σε αρκετούς σώφρονες πολίτες μια γλυκιά επίγευση ικανοποίησηςΤον εθνικό όμως θρίαμβο θα διαδεχθεί αναπόφευκτα, για αρκετούς συμπολίτες, η πικρή γεύση της καθημερινότητας. Η ανυπέρβλητη δύναμη των καθημερινών προβλημάτων, των μικρών πραγμάτων που αναζητούν εναγωνίως την κοινή λογική και λύσεις. Η αδήριτη ανάγκη που παραμερίζει την επικαιρότητα, αγνοεί τους εμπαθείς εξουσιολάγνους Σαμαράδες και Τσιπραίους, τους οπισθοδρομικούς θρησκόληπτους, τους θεομπαίχτες, τους υστερικούς ημιπαράφορονες, τους κολλημένους στον χαμένο εμφύλιο, τους δήθεν.Ο γράφων επιλέγει στο εξής να αναδεικνύει, να υποδεικνύει στις πάσης φύσεως εξουσίες, μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, με εύκολες και οικονομικά εφικτές λύσεις. Να υπενθυμίζει την πολιτική δύναμη της διαχείρισης και επίλυσης μικρών προβλημάτων – την ανάγκη πολιτικής των μικρών πραγμάτων. Δεν χρειάζεται να υπάρξει Ελληνίδα Αρουντάτι Ρόι – του περίφημου «θεού των μικρών πραγμάτων» - για να αναδείξει κάποιες κοινωνικές και κυρίως οικονομικές ανισορροπίες της Ελληνικής καθημερινότητας. Τον πυκνοπλεγμένο ιστό προβλημάτων που κρατάει πολλούς στην «τσίτα», σε διαρκή καθημερινό πόλεμο για βελτίωση της ποιότητας ζωής, ακόμα και για επιβίωση. Είναι ορατά, τα περισσότερα- δια γυμνού οφθαλμού - αναμένοντας αυτόν που θα τα κοιτάξει κατάματα και θα τα επιλύσει.Οι απλοί άνθρωποι του μόχθου, της οικογένειας, της καθημερινής αγωνίας δεν παραγνωρίζουν τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες, τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, την απαγκίστρωση από το χρέος, τη μείωση της ανεργίας και τις φορολογίας, τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις, τις εκτιμήσεις των ειδικών. Τις συνεκτιμούν στις πολιτικές τους επιλογές. Προηγείται όμως στη συνείδηση και τη ζωή τους η καθημερινότητα, η πραγματική ζωή, ο διαρκής αγώνας, τα μικρά τρέχοντα προβλήματα. Το κόστος ζωής, τα εισοδήματα, η επαγγελματική ανασφάλεια, ο μισθός, η σύνταξη, η παιδεία, η υγεία, η ασφάλεια.Εγκαίνια λοιπόν με την επίκληση της ευαισθησίας της κ. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποδέκτης κοινοποίησης ο κ. Πρωθυπουργός.Πρώτο δείγμα.Οι ανασφάλιστοι Έλληνες που δεν έχουν εισόδημα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ανασφάλιστου (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων) μετά τα 67 τους χρόνια.Πρόβλημα: Δεν το δικαιούνται οι ανασφάλιστοι αν είναι έγγαμοι και ο/η σύζυγος λαμβάνει έστω και την κατώτατη σύνταξη των 436,39 ευρώ σήμερα.Είναι εύλογα εν προκειμένω τα ερωτήματα, τα ερωτηματικά μάλλον.- Μπορεί άραγε να επιβιώσει ζεύγος ηλικιωμένων με 436,39 ευρώ μηνιαίως; Ακόμα κι αν έχει δικό του σπίτι; Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να απαντήσει καταφατικά;- Πόσοι άραγε είναι στη χώρα οι έγγαμοι ανασφάλιστοι πάνω από τα 67 ή τα 70 έτη , που έχουν σύζυγο που λαμβάνει την ελάχιστη σύνταξη 436, 39 ευρώ; Χίλιοι, τρεις άντε, πέντε το πολύ, χιλιάδες;- Πόσο θα κοστίσει στον προϋπολογισμό (… Χ 409, 63 ευρώ το άτομο χ 12 – τόσο είναι το επίδομα) η απάλειψη της άθλιας εξαίρεσης αυτής ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους;