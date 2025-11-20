Η ΑΕΚ θα ήταν το… ιδανικότερο θύμα για έναν απλώς καλό Αρη

Τα δεδομένα για τον ποδοσφαιρικό Αρη σήμερα είναι τα εξής:





Το 2020 και το 2021 είχε -επίσης- μετρήσει έξι σερί παιχνίδια δίχως «τρίποντο» αλλά τότε επρόκειτο για αναμετρήσεις των πλέι οφ και όχι της κανονικής περιόδου. Υπάρχει αυτονόητη διαφορά που δεν χρειάζεται καν να αναπτύξω.







Εάν, μάλιστα, απομονώσουμε τις 5 τελευταίες αγωνιστικές, οι «κιτρινόμαυροι» κατέχουν τη χειρότερη επίδοση από όλες τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος, με μόλις 3 γκολ ενεργητικό.



Τουτέστιν, με την πάροδο του χρόνου οι επιθετικές επιδόσεις για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται.







Αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα των XGoals όπου ο Αρης κατέχει την 10η θέση (10,00).



Στη σχετική λίστα με τις «μεγάλες ευκαιρίες» επίσης είναι 10ος έχοντας καταγράψει μόλις 17.



Με αυτά τα δεδομένα γίνεται κατανοητό πως το ματς με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή είναι εξόχως σημαντικό.



Η Ένωση θα αποτελούσε το… ιδανικότερο θύμα, τη δεδομένη χρονική συγκυρία, για να έναν Αρη που θα ήταν απλώς καλός: δείχνει να ξοδεύει μεγάλο ποσοστό ενέργειας στη διαμάχη με τον Λανουά και την ΕΠΟ, έκανε προετοιμασία δίχως εννιά διεθνείς (Στρακόσα, Γκρούγιτς, Γιόβιτς, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα και Πιερό), δεν θα έχει τους τραυματίες Κουτέσα και Ελίασον και -γενικώς- δεν πείθει αγωνιστικά.



Ωστόσο ο Αρης όχι μόνο δεν είναι «καλός» αλλά όπως συμβαίνει από το ξεκίνημα της σεζόν και τα παιχνίδια με την… αλήστου μνήμης Αράζ θα πάει στην «Αγιά Σοφιά» με σημαντικές απουσίες.



Ο Γαλανόπουλος θα εκτίσει ποινή τιμωρίας, οι Γένσεν, Μισεούι και Καντεβέρε παραμένουν εκτός, ο Μεντίλ έχει λίγες πιθανότητες να επιστρέψει, ο Φαμπιάνο είναι αμφίβολος και ο Δώνης βρίσκεται μονίμως στη λίστα με τους απόντες ακόμα κι όταν δεν είναι τραυματίας.



Ο Γιαννιώτας -για λόγους ακατανόητους και χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού-, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου από τον Μανόλο Χιμένεθ στα δύο τελευταία παιχνίδια, ο Ντουντού έχει να αγωνιστεί από τα τέλη Σεπτέμβρη και ο Πέρεθ, επί της ουσίας, επέστρεψε μόλις την περασμένη αγωνιστική.



Ο Χιμένεθ είναι ιδιαιτέρως αγαπητός στον κόσμο της ΑΕΚ, προφανώς και θα χειροκροτηθεί την Κυριακή, αλλά θα πρέπει να βρει τον τρόπο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να πληγώσει την ομάδα με την οποία είναι ταυτισμένος στην Ελλάδα.



Θεωρητικά η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Ισπανού τεχνικού ταιριάζει πιο πολύ σε τέτοιου χαρακτήρα ματς, - δηλαδή να περιμένει τον αντίπαλο πίσω.



Ελπίζω το βράδυ της Κυριακής να μην μιλάμε για ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ του φετινού Αρη.

20.11.2025, 20:57