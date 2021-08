Άγρια συμμορία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εμείς με την τρομολαγνεία και τον CΟVID-19. Εμείς να μετράμε τουριστικές ροές. Εμείς οι αθεράπευτοι οπαδοί του Πασοκικού συνθήματος «τα μπάνια του λαού». Εμείς να αναγιγνώσκουμε σχόλια νοσηρών πυρομανών και άλλων παρόμοιων ανεγκέφαλων. Που ευχαρίστως θα γλεντοκοπούσαν με τις επιδόσεις πρακτόρων της τουρκικής MIT παρά θα τους κατέδιδαν προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα κάποιων δασών.Εμείς του Δυτικού ημισφαιρίου. Της Δημοκρατίας. Των ελευθεριών. Των προνομιούχων. Των μορφωμένων. Των πολιτισμένων. Εμείς της τεχνολογίας και του 5G. Εμείς και αυτοί. Ο κόσμος χωρισμένος στα δύο. Ασε που στη συνείδησή μας όλοι εκείνοι οι σκούροι, οι μελαψοί, οι μαύροι εξακολουθούν, άλλοτε όρθιοι και άλλοτε οριζοντιωμένοι, να στεγάζονται σε σπήλαια πρωτόγονων, βρόμικων, καθυστερημένων, βάρβαρων προγόνων. Και άσε που το Αφγανιστάν είναι τόσο μακριά.Κι όμως, είναι τόσο κοντά. Γιατί αύριο, αναγκασμένοι από τους συμμάχους μας, υποταγμένοι και υπάκουοι σε μια αμφίβολη και ευάλωτη συμμαχική προστασία από τις επιδιώξεις και τις ορέξεις του επίσης συμμάχου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα φιλοξενήσουμε χιλιάδες ερείπια σε κάποιες κλειστές η ανοιχτές δομές «ανθρωπιστικής βοήθειας». Και τότε θα συναντηθούμε με το πρόβλημα. Τότε τα τηλεοπτικά δελτία θα τροφοδοτούν τον τρόμο μας και θα πυροδοτούν τον λανθάνοντα ρατσισμό μας. Με ειδήσεις όπως «Αφγανός ασέλγησε», «Αφγανός βίασε», «Αφγανός έκλεψε» και άλλα τέτοια παρόμοια.Αυτές οι ψευδαισθήσεις μας. Οτι δηλαδή αυτό είναι το Αφγανιστάν. Θα θέλαμε. Αλλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου έτσι. Εμείς και οι Δυτικές κυβερνήσεις μας. Εμείς και οι στρατιωτικές των συμμάχων επιχειρήσεις μας. Που αφού πρώτα χρηματοδότησαν με δισεκατομμύρια δολάρια τα μέλη της άγριας συμμορίας. Αφού στη συνέχεια με Δυτικό σύγχρονο οπλισμό εφόρμησαν. Αφού τον Μπιν Λάντεν πριμοδότησαν, κολάκευσαν, ενθάρρυναν. Και αφού συμμάχησαν με έναν από τους πιο νοσηρούς, χαλασμένους εγκεφάλους όλων των ιστορικών εποχών, στη συνέχεια πάνω στις ορέξεις της άγριας συμμορίας έπεσαν.Οπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς. Και είναι εξωφρενικό, πρωτάκουστο και ίσως ιστορικά αδιανόητο. Οι Αμερικανοί του Λευκού Οίκου, του Πενταγώνου και της CIA, να παραδίδουν το Αφγανιστάν στους ασυγκράτητους αχρείους δολοφόνους, εκείνους δηλαδή που σχεδίασαν, οργάνωσαν και γκρέμισαν τους Δίδυμους Πύργους, το καμάρι της Νέας Υόρκης, εξολοθρεύοντας χιλιάδες αθώες ψυχές. Δηλαδή σαν να φιλοξενείς στο σπίτι σου τον βιαστή της κόρης σου, τον μακελάρη της οικογένειάς σου και τη ζωντανή μπουλντόζα που γκρέμισε το σπίτι σου. Αν αυτό δεν είναι ο πλήρης ορισμός παραφροσύνης, παράνοιας και ζουρλομανδύα, τότε τι είναι;Τότε μπορεί να είναι μέρος κάποιας υπόγειας συνωμοσίας. Γιατί από πού λαμβάνουν δολάρια όλοι αυτοί της άγριας συμμορίας; Ποιοι οι χορηγοί τους; Από πού η τροφοδοσία τους; Και ποια τα διεθνή στηρίγματά τους; Μπας και λαμβάνουν από τα «ξαδέλφια» τους της Σαουδικής Αραβίας; Μπας και αυτό το χαλιφάτο, το πιο ακραίο όλων, το πιο πρωτόγονο, ένα τέρας που διαρκώς διψάει για ανθρώπινο αίμα χωρίς να χορταίνει ποτέ, μπας και όλα αυτά τα δύσμορφα, τα κτηνώδη δίποδα έχουν εξασφαλισμένες τις πλάτες τους; Μπας και οι Ταλιμπάν είναι μια κάποια λύση;Ο πολιτισμός μας λοιπόν. Η δημοκρατία μας. Τα ατομικά μας δικαιώματα. Και η τεχνολογία μας. Ολα τα τόσο πολύτιμα και τόσο επιθυμητά, όλα μα όλα διευκολύνονται και βασίζονται στη βολική διαίρεση της υφηλίου σε δύο κόσμους. Η άγρια συμμορία είναι δικό μας, των Δυτικών, δημιούργημα. Η άγρια συμμορία το πρόσχημα, το άλλοθι, η αλεστική μηχανή Made in West.Κάπως έτσι λειτουργεί η πολεμική βιομηχανία. Κάπως έτσι περιορίζεται η ανεργία. Κάπως έτσι η σύγχρονη Σταυροφορία. Kαι κάπως έτσι καλλιεργείται και διακινείται η τόσο απαγορευμένη αλλά τόσο πολύτιμη και κερδοφόρα «παπαρούνα». Kill them All. Να μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Ο Δυτικός πολιτισμός κολυμπάει σε ωκεανούς αίματος εκατομμυρίων τριτοκοσμικών αναλώσιμων ψυχών!