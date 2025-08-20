Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 8 χωρών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Καλούμε για τολμηρές, συντονισμένες στρατηγικές που θα εγγυώνται πρόσβαση σε συμπεριληπτικές, σωτήριες, πολυκλαδικές υπηρεσίες, ακόμη και σε συνθήκες συρρικνωμένου ανθρωπιστικού χώρου. Αυτό περιλαμβάνει την προστασία των υποδομών υγείας, τη στήριξη οργανώσεων με ηγεσία γυναικών και την ενίσχυση έγκαιρων προειδοποιητικών συστημάτων με ευαισθησία στο φύλο. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ηγηθούν και να συμβάλουν με ασφάλεια και ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικών που προστατεύουν τα δικαιώματά τους και προάγουν την ισότητα των φύλων.Καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα, ας δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά. Οι επιζώντες δεν είναι μόνοι· οι φωνές τους μετρούν, τα δικαιώματα τους πρέπει να διαφυλαχθούν και η ηγεσία τους είναι ουσιώδης για μια διαρκή ειρήνη".