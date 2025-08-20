Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Διπλωματικές επαφές Συρίας-Ισραήλ στη Γαλλία με σκοπό την αποκλιμάκωση
Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες αφιερωμένες στην «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, ώστε να ενισχυθεί η «σταθερότητα στην περιοχή», μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία.
