Τραμπ και Όρμπαν συζήτησαν το ενδεχόμενο η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχου έχει εξεταστεί και η πιθανότητα να γίνει η συνάντηση Ρωσίας και Ουκρανίας στην Ελβετία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν τη Δευτέρα το θέμα των ενταξιακών συνομιλιών της Ουκρανίας στην ΕΕ καθώς και την πιθανότητα να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.
Τη δήλωση αυτή έκανε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος σημείωσε ότι έχει εξεταστεί και η πιθανότητα να γίνει η συνάντηση στην Ελβετία.
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν βάλει στο μάτι την Ουγγαρία ως φιναλίστ για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν την περασμένη εβδομάδα. Ένα ένταλμα για εγκλήματα πολέμου που εκδόθηκε το 2023 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο ζητούσε τη σύλληψη του Πούτιν, έκανε τη Ρωσία να διστάσει σε περισσότερους άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Αλλά οι ΗΠΑ και η Ρωσία τελικά συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.
Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί για την επόμενη σύνοδο κορυφής και ότι είχαν προταθεί και συζητούνταν πολλαπλές τοποθεσίες για τις δύο εκδηλώσεις.
Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ο σχεδιασμός γύρω από την τριμερή συνάντηση είχε τεθεί σε δεύτερη μοίρα χθες, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει πρώτα μια συνάντηση μόνο με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.
