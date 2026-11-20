Ούτε Ελλάδα ούτε Ισπανία: Η χώρα που αυξάνει θεαματικά την παραγωγή ελαιολάδου

Η Τουρκία προσδοκά συγκομιδή-ρεκόρ την περίοδο 2026/2027, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν την παραγωγή ελαιολάδου ακόμη και στους 500.000 τόνους