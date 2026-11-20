Έχτιζε τοίχο στον κήπο του στην Αυστραλία και βρήκε απολίθωμα 240 εκατομμυρίων ετών – Σε ποιο προϊστορικό είδος ανήκει
Έχτιζε τοίχο στον κήπο του στην Αυστραλία και βρήκε απολίθωμα 240 εκατομμυρίων ετών – Σε ποιο προϊστορικό είδος ανήκει
Ένα απολίθωμα προϊστορικού αμφίβιου, που έζησε πριν από την εποχή των δεινοσαύρων, βρέθηκε τυχαία σε πέτρες για την κατασκευή ενός τοίχου στην Αυστραλία
Μια εργασία στον κήπο ενός σπιτιού στην Αυστραλία εξελίχθηκε σε μια σημαντική παλαιοντολογική ανακάλυψη. Ένα απολίθωμα ηλικίας περίπου 240 εκατομμυρίων ετών, που ανήκε σε ένα άγνωστο μέχρι τότε είδος προϊστορικού αμφίβιου, εντοπίστηκε τυχαία κατά την κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης. Η ανακάλυψη έγινε το 1996 στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όταν ο εργάτης κηπουρικής Ντέιβιντ Κινγκ ολοκλήρωνε την κατασκευή ενός τοίχου στην ιδιοκτησία του Μιχαΐλ Μιχαϊλίντις, ενός συνταξιούχου πτηνοτρόφου. Οι πέτρες που χρησιμοποιούνταν προέρχονταν από κοντινό λατομείο.
Όταν ο Κινγκ έριξε νερό πάνω στις πέτρες για να απομακρύνει το χώμα, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο: ένα απολίθωμα προϊστορικού ζώου ήταν αποτυπωμένο σε μία από αυτές. Το εύρημα τράβηξε αμέσως την προσοχή του ιδιοκτήτη, ο οποίος επικοινώνησε στις αρχές του 1997 με το Αυστραλιανό Μουσείο, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς. Η πρώτη αναγνώριση έγινε από την παλαιοντολόγο Αν Γουόρεν, η οποία διαπίστωσε ότι τα απολιθωμένα υπολείμματα ανήκαν στα τεμνοσπόνδυλα, μια εξαφανισμένη ομάδα αμφιβίων που έζησε πριν αλλά και κατά την εποχή των δεινοσαύρων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Όταν ο Κινγκ έριξε νερό πάνω στις πέτρες για να απομακρύνει το χώμα, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο: ένα απολίθωμα προϊστορικού ζώου ήταν αποτυπωμένο σε μία από αυτές. Το εύρημα τράβηξε αμέσως την προσοχή του ιδιοκτήτη, ο οποίος επικοινώνησε στις αρχές του 1997 με το Αυστραλιανό Μουσείο, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς. Η πρώτη αναγνώριση έγινε από την παλαιοντολόγο Αν Γουόρεν, η οποία διαπίστωσε ότι τα απολιθωμένα υπολείμματα ανήκαν στα τεμνοσπόνδυλα, μια εξαφανισμένη ομάδα αμφιβίων που έζησε πριν αλλά και κατά την εποχή των δεινοσαύρων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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