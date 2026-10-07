Έχασε την δουλειά της στα 59 και βρέθηκε στην Ανταρκτική: Η νέα της ζωή με περιορισμένο ίντερνετ και βραδιές χορού
Έχασε την δουλειά της στα 59 και βρέθηκε στην Ανταρκτική: Η νέα της ζωή με περιορισμένο ίντερνετ και βραδιές χορού
Μια απρόσμενη επαγγελματική αλλαγή στα 59 την οδήγησε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη ζωή που γνώριζε, σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη
Στα 59 της, η May Lee έχασε τη δουλειά της στην HP και, έναν χρόνο αργότερα, βρέθηκε να ζει μια καθημερινότητα που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν εργαζόταν στη Silicon Valley.
Η πρώην υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας της HP αποφάσισε να αποδεχθεί μια προσωρινή θέση στον σταθμό McMurdo της Ανταρκτικής. Εκεί εργάζεται ως τεχνικός προμηθειών, έχοντας την ευθύνη για την καταγραφή των αποθεμάτων, την παραλαβή εμπορευμάτων και την προετοιμασία παραγγελιών για τους εργαζόμενους της βάσης. Η ημέρα της ξεκινά στις 6:30 το πρωί, και λίγο αργότερα φεύγει από το κατάλυμά της και στις 7:30 πρέπει να βρίσκεται στη θέση της, όπου εργάζεται έως τις 17:30, από Δευτέρα έως Σάββατο. Η αλλαγή από το ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον της Silicon Valley ήταν μεγάλη. Όπως περιγράφει, εκεί μπορούσε να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα την ημέρα της, ενώ στην Ανταρκτική το πρόγραμμα είναι αυστηρό και συγκεκριμένο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η πρώην υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας της HP αποφάσισε να αποδεχθεί μια προσωρινή θέση στον σταθμό McMurdo της Ανταρκτικής. Εκεί εργάζεται ως τεχνικός προμηθειών, έχοντας την ευθύνη για την καταγραφή των αποθεμάτων, την παραλαβή εμπορευμάτων και την προετοιμασία παραγγελιών για τους εργαζόμενους της βάσης. Η ημέρα της ξεκινά στις 6:30 το πρωί, και λίγο αργότερα φεύγει από το κατάλυμά της και στις 7:30 πρέπει να βρίσκεται στη θέση της, όπου εργάζεται έως τις 17:30, από Δευτέρα έως Σάββατο. Η αλλαγή από το ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον της Silicon Valley ήταν μεγάλη. Όπως περιγράφει, εκεί μπορούσε να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα την ημέρα της, ενώ στην Ανταρκτική το πρόγραμμα είναι αυστηρό και συγκεκριμένο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα