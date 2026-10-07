Κτίριο 19 ορόφων χτίστηκε πριν από 2.800 χρόνια; Οι επιστήμονες αναβιώνουν ένα παλάτι από την αρχαία Αιθιοπία

Σήμερα έχουν απομείνει μόνο πέτρες και λίγοι κίονες όμως πριν από 2.800 χρόνια, στο ίδιο σημείο μπορεί να υψωνόταν ένα εντυπωσιακό πολυώροφο οικοδόμημα