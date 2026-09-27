Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος
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Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της Ινδονησίας, οι Korowai κατασκευάζουν παραδοσιακά τα σπίτια τους πάνω στα δέντρα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, μέσα στην πυκνή ζούγκλα

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος
Μέσα στα πυκνά τροπικά δάση της Παπούα, στην Ινδονησία, οι Korowai έχουν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, χτίζοντας παραδοσιακά σπίτια ψηλά πάνω από το έδαφος, ακόμη και σε ύψη που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν αρκετές δεκάδες μέτρα.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές, που μοιάζουν με δεντρόσπιτα, αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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