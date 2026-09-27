Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της Ινδονησίας, οι Korowai κατασκευάζουν παραδοσιακά τα σπίτια τους πάνω στα δέντρα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, μέσα στην πυκνή ζούγκλα