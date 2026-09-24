Πρωτοφανής έρευνα στην Ισπανία: Οι άθεοι είναι περισσότεροι από τους καθολικούς - Σύμπτωση ή προειδοποίηση;
Πρωτοφανής έρευνα στην Ισπανία: Οι άθεοι είναι περισσότεροι από τους καθολικούς - Σύμπτωση ή προειδοποίηση;
Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η συγκεκριμένη καταγραφή, οι Ισπανοί που δηλώνουν άθεοι ξεπερνούν εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως καθολικοί και ασκούν τακτικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα
Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται θρησκευτικά οι πολίτες καταγράφει το βαρόμετρο Σεπτεμβρίου του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών της Ισπανίας (CIS). Για πρώτη φορά από την έναρξη της συγκεκριμένης σειράς μετρήσεων, το ποσοστό όσων δηλώνουν άθεοι ξεπερνά εκείνο των καθολικών που δηλώνουν ότι ασκούν τακτικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Συγκεκριμένα, το 17,1% των 4.042 ερωτηθέντων δηλώνει άθεο, ενώ το 15,9% χαρακτηρίζεται ως καθολικός ασκών. Μεγαλύτερη ομάδα, πάντως, παραμένουν οι καθολικοί που δεν ασκούν τακτικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 38,5% του δείγματος. Ακολουθούν οι αγνωστικιστές με 12,2%, όσοι δηλώνουν αδιάφοροι ή μη πιστοί με 11,3% και όσοι δηλώνουν ότι ακολουθούν άλλη θρησκεία με 3,2%. Το 1,7% δεν απάντησε στην ερώτηση.
Μια αλλαγή που εξελίσσεται εδώ και χρόνια
Η ανατροπή δεν αποτελεί μεμονωμένο εύρημα, καθώς η ιστορική έρευνα του CIS, η οποία ξεκινά το 2019, καταγράφει σταδιακή μείωση του ποσοστού των καθολικών που δηλώνουν ότι ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παράλληλη αύξηση των άθεων. Τον Μάιο του 2019, το 23,2% των ερωτηθέντων δήλωνε καθολικός ασκών, ενώ οι άθεοι περιορίζονταν στο 11%. Η απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών μειωνόταν σταθερά τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Συγκεκριμένα, το 17,1% των 4.042 ερωτηθέντων δηλώνει άθεο, ενώ το 15,9% χαρακτηρίζεται ως καθολικός ασκών. Μεγαλύτερη ομάδα, πάντως, παραμένουν οι καθολικοί που δεν ασκούν τακτικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 38,5% του δείγματος. Ακολουθούν οι αγνωστικιστές με 12,2%, όσοι δηλώνουν αδιάφοροι ή μη πιστοί με 11,3% και όσοι δηλώνουν ότι ακολουθούν άλλη θρησκεία με 3,2%. Το 1,7% δεν απάντησε στην ερώτηση.
Μια αλλαγή που εξελίσσεται εδώ και χρόνια
Η ανατροπή δεν αποτελεί μεμονωμένο εύρημα, καθώς η ιστορική έρευνα του CIS, η οποία ξεκινά το 2019, καταγράφει σταδιακή μείωση του ποσοστού των καθολικών που δηλώνουν ότι ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παράλληλη αύξηση των άθεων. Τον Μάιο του 2019, το 23,2% των ερωτηθέντων δήλωνε καθολικός ασκών, ενώ οι άθεοι περιορίζονταν στο 11%. Η απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών μειωνόταν σταθερά τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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