Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία: Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ

Ο Idris Thomas έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία όταν ο ανιχνευτής μετάλλων «χτύπησε» και λίγο αργότερα κρατούσε στα χέρια του ένα χρυσό αντικείμενο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού