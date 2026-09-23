Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία: Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ
Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία: Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ
Ο Idris Thomas έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία όταν ο ανιχνευτής μετάλλων «χτύπησε» και λίγο αργότερα κρατούσε στα χέρια του ένα χρυσό αντικείμενο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
Ένα απροσδόκητο εύρημα περίμενε τον Idris Thomas σε ένα χωράφι κοντά στο Llanuwchllyn, στους λόφους του Gwynedd στη βόρεια Ουαλία.
Ο ανιχνευτής μετάλλων που χρησιμοποιούσε είχε δώσει στο παρελθόν διάφορα σήματα, όμως περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της έρευνας, ο Thomas εντόπισε κάτι κάτω από το γρασίδι που αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό. Έσκαψε προσεκτικά και μέσα στο χώμα εμφανίστηκε ένα καμπυλωτό κομμάτι από κίτρινο μέταλλο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο ανιχνευτής μετάλλων που χρησιμοποιούσε είχε δώσει στο παρελθόν διάφορα σήματα, όμως περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της έρευνας, ο Thomas εντόπισε κάτι κάτω από το γρασίδι που αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό. Έσκαψε προσεκτικά και μέσα στο χώμα εμφανίστηκε ένα καμπυλωτό κομμάτι από κίτρινο μέταλλο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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