Το πιο πολυτελές προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται στο Amazon: Έτσι είναι το εσωτερικό του
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Το πιο πολυτελές προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται στο Amazon: Έτσι είναι το εσωτερικό του

Κοστίζει περισσότερο από τις υπόλοιπες προκατασκευασμένες κατοικίες του Amazon και διαθέτει 76 τ.μ., ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο και πλήρη κουζίνα

Το πιο πολυτελές προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται στο Amazon: Έτσι είναι το εσωτερικό του
Η αγορά μιας προκατασκευασμένης κατοικίας μέσω του Amazon μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, ωστόσο πλέον αποτελεί πραγματικότητα. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές ξεχωρίζει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατοικία, η οποία παρουσιάζεται ως η ακριβότερη προκατασκευασμένη κατοικία που διατίθεται στην πλατφόρμα.

Η κατοικία έχει εμβαδόν 819 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή περίπου 76 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας αρκετό χώρο για μια μόνιμη κατοικία. Στο εσωτερικό της διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, κουζίνα και καθιστικό, δηλαδή όλους τους βασικούς χώρους μιας κατοικίας.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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