Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο, ελεύθερα σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες
BEST OF NETWORK

Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο, ελεύθερα σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες

Οι εργασιακές προσδοκίες της νεότερης γενιάς πρακτόρων δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη CIA, καθώς οι νεοσύλλεκτοι διεκδικούν σταθερά ωράρια και προσωπικό χρόνο

Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο, ελεύθερα σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες
Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορούν να περιοριστούν στο κλασικό οκτάωρο, πως να το κάνουμε! Ένα απ' αυτά είναι του αναλυτή πληροφοριών ή του κατασκόπου και πόσο μάλλον της CIA. Δεν επρόκειτο για μία δουλειά όπου κλείνεις το τηλέφωνο, γυρίζεις σπίτι σου και αγνοείς τις ειδοποιήσεις που έρχονται επειδή είναι Κυριακή.

Αυτή όμως η ρουτίνα, πια, φαίνεται πως δεν ελκύει τους νεότερους, οι οποίοι διεκδικούν στάνταρ ωράρια, επαρκή ύπνο και ελεύθερα σαββατοκύριακα.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης