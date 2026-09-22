Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο, ελεύθερα σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες
Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο, ελεύθερα σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες
Οι εργασιακές προσδοκίες της νεότερης γενιάς πρακτόρων δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη CIA, καθώς οι νεοσύλλεκτοι διεκδικούν σταθερά ωράρια και προσωπικό χρόνο
Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορούν να περιοριστούν στο κλασικό οκτάωρο, πως να το κάνουμε! Ένα απ' αυτά είναι του αναλυτή πληροφοριών ή του κατασκόπου και πόσο μάλλον της CIA. Δεν επρόκειτο για μία δουλειά όπου κλείνεις το τηλέφωνο, γυρίζεις σπίτι σου και αγνοείς τις ειδοποιήσεις που έρχονται επειδή είναι Κυριακή.
Αυτή όμως η ρουτίνα, πια, φαίνεται πως δεν ελκύει τους νεότερους, οι οποίοι διεκδικούν στάνταρ ωράρια, επαρκή ύπνο και ελεύθερα σαββατοκύριακα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Αυτή όμως η ρουτίνα, πια, φαίνεται πως δεν ελκύει τους νεότερους, οι οποίοι διεκδικούν στάνταρ ωράρια, επαρκή ύπνο και ελεύθερα σαββατοκύριακα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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