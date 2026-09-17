ΗΠΑ: Μαθήτρια αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της
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ΗΠΑ: Μαθήτρια αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της

Μαθήτρια στη Νέα Υόρκη αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή είχε φέρει καφέ από έξω, ενώ η διεύθυνση παραδέχθηκε ότι υπήρξε πρόβλημα στην ενημέρωση

ΗΠΑ: Μαθήτρια αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της
Μια μαθήτρια λυκείου στη Νέα Υόρκη αποβλήθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, επειδή πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί της έναν καφέ που είχε αγοράσει εκτός σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Beaver River Central School, στο Castorland της Νέας Υόρκης, με τη μαθήτρια Julie Kaputa να υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για μια νέα απαγόρευση που είχε τεθεί σε ισχύ.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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