ΗΠΑ: Μαθήτρια αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της

Μαθήτρια στη Νέα Υόρκη αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή είχε φέρει καφέ από έξω, ενώ η διεύθυνση παραδέχθηκε ότι υπήρξε πρόβλημα στην ενημέρωση