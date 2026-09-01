Η Κίνα «ένωσε» τη Γη με τη Σελήνη με laser: 8K εικόνα μεταδίδεται σε μόλις 12 δευτερόλεπτα

Η Κίνα άνοιξε έναν νέο δρόμο στις διαστημικές επικοινωνίες, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια αμφίδρομη σύνδεση laser σε απόσταση μεγαλύτερη των 400.000 χιλιομέτρων. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε επίγειο σταθμό και τον δορυφόρο DRO-A και απέδειξε ότι τεράστιες ποσότητες δεδομένων μπορούν να μεταφέρονται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από εκείνες που προσφέρουν τα παραδοσιακά συστήματα μικροκυμάτων.Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο ελέγχων σε τροχιά, αποτελεί σημαντικό βήμα για την Κίνα, καθώς η τεχνολογία laser επικοινωνιών περνά πλέον από τις εφαρμογές σε χαμηλή γήινη τροχιά στο περιβάλλον Γης–Σελήνης. Το σύστημα πέτυχε 1,25 Mbps στην επικοινωνία από τη Γη προς το διάστημα και 100 Mbps στην αντίστροφη κατεύθυνση.Η διαφορά γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή όταν μιλάμε για εικόνες και επιστημονικά δεδομένα. Σύμφωνα με την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, μια εικόνα 8K της σεληνιακής επιφάνειας χρειάζεται περίπου 4 έως 5 λεπτά για να μεταδοθεί μέσω μιας συμβατικής μικροκυματικής σύνδεσης 5 Mbps.Με σύνδεση laser της τάξης των 100 Mbps, ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί σε περίπου 12 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για σύγκριση που δείχνει τις δυνατότητες της τεχνολογίας και όχι για το ότι κάθε αρχείο 8K θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε ακριβώς 12 δευτερόλεπτα.