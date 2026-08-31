Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα
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Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα

Ένας Ισπανός επιχειρηματίας βρήκε λύση στις ελλείψεις πάγου του καλοκαιριού και έφτασε να έχει τζίρο έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα μηχάνημα

Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα
Το καλοκαίρι, η εύρεση μιας σακούλας πάγου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση στην Ισπανία. Οι καύσωνες και η αυξημένη κατανάλωση προκαλούν κάθε χρόνο προβλήματα στην τροφοδοσία, ιδιαίτερα σε τουριστικές επιχειρήσεις και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ο επιχειρηματίας Αλμπέρτο Ανγκούλο εντόπισε σε αυτή την ανάγκη μια επιχειρηματική ευκαιρία, δημιουργώντας την Boreal Ice Vending, μια εταιρεία που εγκαθιστά μηχανήματα τα οποία παράγουν και διαθέτουν πάγο απευθείας στο σημείο όπου χρειάζεται. Η ιδέα γεννήθηκε αφού ο ίδιος αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση πάγου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. «Όλα ήταν τέλεια μέχρι που τελείωσε ο πάγος», εξηγεί, περιγράφοντας πώς άρχισε να αναζητά μια λύση σε ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε σεζόν.

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