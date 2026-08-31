Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα

Ένας Ισπανός επιχειρηματίας βρήκε λύση στις ελλείψεις πάγου του καλοκαιριού και έφτασε να έχει τζίρο έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα μηχάνημα