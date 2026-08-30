5.500 χιλιόμετρα χωρίς ούτε μία σταγόνα καυσίμου: Τέλος στα καύσιμα για τα σκάφη;

Πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένα σκάφος χωρίς καύσιμο; Ένα φινλανδικό εγχείρημα έδωσε μια εντυπωσιακή απάντηση, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ενέργεια από τον ήλιο.