Μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο: Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό
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Μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο: Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό

Ο ποντικός των Άνδεων καταφέρνει να επιβιώνει σε ακραία υψόμετρα άνω των 6.000 μέτρων, χρησιμοποιώντας μοναδικές μεταβολικές και γενετικές προσαρμογές

Μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο: Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς ένα μικροσκοπικό τρωκτικό μπορεί να επιβιώσει σε υψόμετρα που είναι αφιλόξενα για άλλα ζώα. Ο ποντικός των Άνδεων διαθέτει συγκεκριμένες προσαρμογές που του επιτρέπουν να ευδοκιμεί ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στον πλανήτη.

Η ζωή σε μεγάλο υψόμετρο είναι εξαιρετικά σκληρή. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή, η τροφή σπάνια, οι θερμοκρασίες πολικές και το οξυγόνο λιγοστό. Στα 5.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η διαθεσιμότητα οξυγόνου είναι η μισή από αυτή που υπάρχει στο επίπεδο της θάλασσας, κάτι που προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση και ναυτία στα περισσότερα θηλαστικά.

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