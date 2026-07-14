Μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο: Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό
Μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο: Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό
Ο ποντικός των Άνδεων καταφέρνει να επιβιώνει σε ακραία υψόμετρα άνω των 6.000 μέτρων, χρησιμοποιώντας μοναδικές μεταβολικές και γενετικές προσαρμογές
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς ένα μικροσκοπικό τρωκτικό μπορεί να επιβιώσει σε υψόμετρα που είναι αφιλόξενα για άλλα ζώα. Ο ποντικός των Άνδεων διαθέτει συγκεκριμένες προσαρμογές που του επιτρέπουν να ευδοκιμεί ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στον πλανήτη.
Η ζωή σε μεγάλο υψόμετρο είναι εξαιρετικά σκληρή. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή, η τροφή σπάνια, οι θερμοκρασίες πολικές και το οξυγόνο λιγοστό. Στα 5.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η διαθεσιμότητα οξυγόνου είναι η μισή από αυτή που υπάρχει στο επίπεδο της θάλασσας, κάτι που προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση και ναυτία στα περισσότερα θηλαστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ζωή σε μεγάλο υψόμετρο είναι εξαιρετικά σκληρή. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή, η τροφή σπάνια, οι θερμοκρασίες πολικές και το οξυγόνο λιγοστό. Στα 5.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η διαθεσιμότητα οξυγόνου είναι η μισή από αυτή που υπάρχει στο επίπεδο της θάλασσας, κάτι που προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση και ναυτία στα περισσότερα θηλαστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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