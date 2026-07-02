Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι και... το πιο βαρετό: Γιατί αξίζει πάνω από 5 εκατ. δολάρια
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Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι και... το πιο βαρετό: Γιατί αξίζει πάνω από 5 εκατ. δολάρια

Ένα φαινομενικά συνηθισμένο γράμμα που στάλθηκε πριν από 170 χρόνια θεωρείται σήμερα το ακριβότερο στον κόσμο, χάρη στα δύο εξαιρετικά σπάνια γραμματόσημα που φέρει

Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι και... το πιο βαρετό: Γιατί αξίζει πάνω από 5 εκατ. δολάρια
Το λεγόμενο «Γράμμα του Μπορντό» (Bordeaux Letter), το οποίο βρίσκεται στην κατοχή ανώνυμου συλλέκτη από τη Σιγκαπούρη, έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Το περιεχόμενο της επιστολής δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκείνο που την καθιστά μοναδική είναι ο συνδυασμός των γραμματοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή της.

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