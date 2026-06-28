Διέγραψε email ως απάτη και λίγο έλειψε να χάσει 27 εκατ. ευρώ από τη λοταρία

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Αν λάμβανες ένα email που έγραφε ότι μόλις κέρδισες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο λόττο, πιθανότατα θα το περνούσες για απάτη. Αυτό ακριβώς έκανε και ένας άνδρας από την περιοχή της Μελβούρνης στην Αυστραλία, ο οποίος παραλίγο να διαγράψει μαζί με ένα ανεπιθύμητο μήνυμα και την είδηση ότι είχε γίνει πολυεκατομμυριούχος.Ο τυχερός παίκτης ήταν ο μοναδικός νικητής της πρώτης κατηγορίας σε κλήρωση του Powerball και είχε κερδίσει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν το γνώριζε. Και όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το παιχνίδι προσπάθησε να τον ενημερώσει, εκείνος θεώρησε ότι κάποιος προσπαθούσε να τον εξαπατήσει.Το email που κατέληξε στα σκουπίδιαΌλα ξεκίνησαν όταν οι υπεύθυνοι της λοταρίας επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Ωστόσο, ο αριθμός που είχε δηλώσει ήταν παλιός και η κλήση δεν κατέστη δυνατή.Η επόμενη επιλογή ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έτσι στάλθηκε ένα μήνυμα που ενημέρωνε τον παίκτη ότι είχε κερδίσει το τεράστιο ποσό. Μόνο που εκείνος το είδε, υποψιάστηκε ότι πρόκειται για κλασικό scam και το αγνόησε χωρίς δεύτερη σκέψη.Μετακινηθείτε εύκολα στις σκάλες, με τον ανελκυστήρα σκάλας της Draculis!Για ευθείες ή κυκλικές σκάλες, εσωτερικές & εξωτερικές. Δωρεάν μελέτη σκάλας!Σε μια εποχή όπου τα ψεύτικα email για κληρονομιές από την θεία σου στη... Μοζαμβίκη, λοταρίες και τραπεζικούς λογαριασμούς κατακλύζουν καθημερινά τα εισερχόμενα εκατομμυρίων ανθρώπων, η αντίδρασή του δεν ήταν παράλογη. Κάθε άλλο.In Australia, he deleted the email thinking it was a scam and almost lost the R$ 185 million Powerball lottery prize they were trying to deliver to him.Η επιμονή που του χάρισε εκατομμύριαΕυτυχώς για τον ίδιο, η εταιρεία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Λίγο αργότερα έστειλε δεύτερο μήνυμα, το οποίο τράβηξε την προσοχή του.Αυτή τη φορά αποφάσισε να το διαβάσει προσεκτικά. Όσο προχωρούσε στην ανάγνωση, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν επρόκειτο για απάτη αλλά για πραγματική ειδοποίηση νίκης. Μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από τη δυσπιστία στο ευχάριστο σοκ.