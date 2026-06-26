Η μεγάλη απάτη των ημερολογίων του Χίτλερ που έπεισε ιστορικούς και Μέσα Ενημέρωσης
Η μεγάλη απάτη των ημερολογίων του Χίτλερ που έπεισε ιστορικούς και Μέσα Ενημέρωσης
Μια από τις μεγαλύτερες πλαστογραφίες του 20ού αιώνα έπεισε εφημερίδες, ιστορικούς και εκδότες ότι είχαν βρεθεί τα χαμένα ημερολόγια του Χίτλερ
Η είδηση έμοιαζε σχεδόν απίστευτη και γι’ αυτό ακριβώς έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Το γερμανικό περιοδικό Stern ισχυριζόταν ότι είχε στα χέρια του 60 άγνωστα μέχρι τότε προσωπικά ημερολόγια του Αδόλφου Χίτλερ, ένα εύρημα που, αν ήταν αυθεντικό, θα μπορούσε να αλλάξει όσα γνώριζε η ιστορία για τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, το περιοδικό κάλεσε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τη μεγάλη «ανακάλυψη». Οι υπεύθυνοι διαβεβαίωναν ότι τα ημερολόγια είχαν ήδη εξεταστεί από ειδικούς και είχαν κριθεί γνήσια.
Η υπόθεση έδειχνε τόσο πειστική, ώστε οι Sunday Times του Λονδίνου πλήρωσαν αδρά για να αποκτήσουν τα δικαιώματα δημοσίευσης αποσπασμάτων από τα πολυσυζητημένα χειρόγραφα. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα ημερολόγια δεν ήταν ένα χαμένο ιστορικό κειμήλιο που είχε έρθει στο φως έπειτα από δεκαετίες αλλά ήταν πλαστά και, προς μεγάλη αμηχανία όσων είχαν επενδύσει στην αυθεντικότητά τους, η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η υπόθεση έδειχνε τόσο πειστική, ώστε οι Sunday Times του Λονδίνου πλήρωσαν αδρά για να αποκτήσουν τα δικαιώματα δημοσίευσης αποσπασμάτων από τα πολυσυζητημένα χειρόγραφα. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα ημερολόγια δεν ήταν ένα χαμένο ιστορικό κειμήλιο που είχε έρθει στο φως έπειτα από δεκαετίες αλλά ήταν πλαστά και, προς μεγάλη αμηχανία όσων είχαν επενδύσει στην αυθεντικότητά τους, η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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