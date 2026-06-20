Το υπόγειο δίκτυο των 4.000 χιλιομέτρων που κρύβεται κάτω από τη Σαχάρα

Το νερό που τροφοδοτεί εκατομμύρια ανθρώπους έχει ηλικία έως και ενός εκατομμυρίου ετών