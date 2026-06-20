Το υπόγειο δίκτυο των 4.000 χιλιομέτρων που κρύβεται κάτω από τη Σαχάρα
Το υπόγειο δίκτυο των 4.000 χιλιομέτρων που κρύβεται κάτω από τη Σαχάρα
Το νερό που τροφοδοτεί εκατομμύρια ανθρώπους έχει ηλικία έως και ενός εκατομμυρίου ετών
Για δεκαετίες, η Σαχάρα συμβόλιζε την απόλυτη ξηρασία. Κι όμως, βαθιά κάτω από τους ατελείωτους αμμόλοφους της κρύβεται ένας υδάτινος θησαυρός που δημιουργήθηκε χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η περιοχή είχε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Η Λιβύη αποφάσισε να αξιοποιήσει αυτό το κρυμμένο απόθεμα και δημιούργησε ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνικά έργα του 20ού αιώνα.
Πρόκειται για το Great Man Made River, το λεγόμενο «Μεγάλο Ανθρωπογενές Ποτάμι», ένα δίκτυο αγωγών που μεταφέρει νερό από τα βάθη της Σαχάρας στις πυκνοκατοικημένες πόλεις των βόρειων ακτών. Το έργο είναι τόσο τεράστιο ώστε η ίδια η λιβυκή κυβέρνηση το χαρακτήρισε κάποτε ως το «Όγδοο Θαύμα του Κόσμου».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Πρόκειται για το Great Man Made River, το λεγόμενο «Μεγάλο Ανθρωπογενές Ποτάμι», ένα δίκτυο αγωγών που μεταφέρει νερό από τα βάθη της Σαχάρας στις πυκνοκατοικημένες πόλεις των βόρειων ακτών. Το έργο είναι τόσο τεράστιο ώστε η ίδια η λιβυκή κυβέρνηση το χαρακτήρισε κάποτε ως το «Όγδοο Θαύμα του Κόσμου».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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