Οι κόκκινοι αριθμοί στη μεζούρα δεν είναι τυχαίοι, το μυστικό που λίγοι γνωρίζουν

Η μεζούρα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία σε κάθε σπίτι και εργαστήριο. Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν για να μετρήσουν έπιπλα, τοίχους ή αποστάσεις κατά τη διάρκεια μικρών εργασιών, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι κρύβει ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες λεπτομέρειες σχεδιασμού.Μία από αυτές είναι οι χαρακτηριστικοί κόκκινοι αριθμοί που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία της ταινίας μέτρησης. Αν και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για σχεδιαστική επιλογή του κατασκευαστή, στην πραγματικότητα εξυπηρετούν έναν πολύ συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό.