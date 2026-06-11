H πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola: Πώς ένας τραπεζίτης έκανε δεκάδες οικογένειες πλούσιες
H πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola: Πώς ένας τραπεζίτης έκανε δεκάδες οικογένειες πλούσιες
Μια μικρή πόλη στη Φλόριντα απέκτησε δεκάδες εκατομμυριούχους χάρη στην Coca-Cola και σε έναν τραπεζίτη που είδε μακριά
Υπάρχει μια μικρή πόλη στη Φλόριντα που για χρόνια κουβαλούσε ένα από τα πιο παράξενα οικονομικά παρατσούκλια στις ΗΠΑ: η πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων της Coca-Cola». Δεν είχε ουρανοξύστες, δεν είχε Wall Street, δεν είχε τεχνολογικές εταιρείες. Είχε καπνά, χωράφια, μια τοπική τράπεζα και έναν άνθρωπο που πίστεψε πολύ νωρίς σε ένα αναψυκτικό.
Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Quincy της Φλόριντα, μια αγροτική πόλη που στις αρχές του 20ού αιώνα ζούσε σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια καπνού. Όταν η οικονομία άρχισε να πιέζεται και οι οικογένειες έβλεπαν τα εισοδήματά τους να εξαρτώνται από τις σοδειές, την αγορά και τις κρίσεις της εποχής, ένας τοπικός τραπεζίτης, ο Pat Munroe, παρατήρησε κάτι απλό αλλά εντυπωσιακό: ακόμη και όταν τα χρήματα ήταν λίγα, οι άνθρωποι πάντα έβρισκαν μερικά σεντς για να αγοράσουν Coca-Cola.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Quincy της Φλόριντα, μια αγροτική πόλη που στις αρχές του 20ού αιώνα ζούσε σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια καπνού. Όταν η οικονομία άρχισε να πιέζεται και οι οικογένειες έβλεπαν τα εισοδήματά τους να εξαρτώνται από τις σοδειές, την αγορά και τις κρίσεις της εποχής, ένας τοπικός τραπεζίτης, ο Pat Munroe, παρατήρησε κάτι απλό αλλά εντυπωσιακό: ακόμη και όταν τα χρήματα ήταν λίγα, οι άνθρωποι πάντα έβρισκαν μερικά σεντς για να αγοράσουν Coca-Cola.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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