H πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola: Πώς ένας τραπεζίτης έκανε δεκάδες οικογένειες πλούσιες

Μια μικρή πόλη στη Φλόριντα απέκτησε δεκάδες εκατομμυριούχους χάρη στην Coca-Cola και σε έναν τραπεζίτη που είδε μακριά