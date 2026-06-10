Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού

Τεράστια μάζα από καφέ φύκια, η οποία εκτείνεται από την Αφρική έως τον Κόλπο του Μεξικού, έχει φτάσει σε μέγεθος ρεκόρ προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιστήμονες