Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού
BEST OF NETWORK

Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού

Τεράστια μάζα από καφέ φύκια, η οποία εκτείνεται από την Αφρική έως τον Κόλπο του Μεξικού, έχει φτάσει σε μέγεθος ρεκόρ προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιστήμονες

Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού
Η εικόνα έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων παγκοσμίως. Τεράστια καφέ ζώνη από φύκια εκτείνεται αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό Ωκεανό, από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής έως τον Κόλπο του Μεξικού, σχηματίζοντας μια δομή ορατή ακόμα και από το Διάστημα.

Πρόκειται για τη λεγόμενη Μεγάλη Ζώνη Σαργασσών του Ατλαντικού, μια μαζική συσσώρευση φυκιών που έχει φτάσει σε διαστάσεις ρεκόρ.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης