Εταιρείες στην Ινδία κατηγορούνται ότι εκπαιδεύουν το AI μέσω καμερών στα κεφάλια εργατών
Εταιρείες στην Ινδία κατηγορούνται ότι εκπαιδεύουν το AI μέσω καμερών στα κεφάλια εργατών
Ινδοί εργαζόμενοι φορούν κάμερες τοποθετημένες στο κεφάλι για να εκπαιδεύσουν τους αντικαταστάτες τους με τεχνητή νοημοσύνη
Μια σειρά από βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνουν ότι ορισμένες ινδικές εταιρείες αναγκάζουν τους εργάτες τους να φορούν κάμερες στο κεφάλι.
Σκοπός της κίνησης αυτής φαίνεται να είναι η καταγραφή της εργασίας τους για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Θεωρίες για «εκπαίδευση» ΑΙ μέσω καμερών στο κεφάλι των εργαζομένων
Ενώ μέχρι πρότινος η απειλή του AI αφορούσε κυρίως πνευματικές εργασίες, τα πλάνα από εργοστάσια ένδυσης στην Ινδία δείχνουν ότι ούτε η χειρωνακτική εργασία είναι ασφαλής.
Οι εργάτες εμφανίζονται να χειρίζονται ραπτομηχανές φορώντας κάμερες στερεωμένες στο κεφάλι. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι οι εταιρείες καταγράφουν κάθε κίνηση των χεριών και τον συντονισμό των εργατών, δημιουργώντας ένα πλούσιο σύνολο δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να «διδάξουν» σε ρομπότ πώς να εκτελούν περίπλοκες εργασίες, αντιγράφοντας την ανθρώπινη κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Σκοπός της κίνησης αυτής φαίνεται να είναι η καταγραφή της εργασίας τους για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Θεωρίες για «εκπαίδευση» ΑΙ μέσω καμερών στο κεφάλι των εργαζομένων
Ενώ μέχρι πρότινος η απειλή του AI αφορούσε κυρίως πνευματικές εργασίες, τα πλάνα από εργοστάσια ένδυσης στην Ινδία δείχνουν ότι ούτε η χειρωνακτική εργασία είναι ασφαλής.
Οι εργάτες εμφανίζονται να χειρίζονται ραπτομηχανές φορώντας κάμερες στερεωμένες στο κεφάλι. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι οι εταιρείες καταγράφουν κάθε κίνηση των χεριών και τον συντονισμό των εργατών, δημιουργώντας ένα πλούσιο σύνολο δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να «διδάξουν» σε ρομπότ πώς να εκτελούν περίπλοκες εργασίες, αντιγράφοντας την ανθρώπινη κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα