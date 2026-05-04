Εταιρείες στην Ινδία κατηγορούνται ότι εκπαιδεύουν το AI μέσω καμερών στα κεφάλια εργατών
Ινδοί εργαζόμενοι φορούν κάμερες τοποθετημένες στο κεφάλι για να εκπαιδεύσουν τους αντικαταστάτες τους με τεχνητή νοημοσύνη

Μια σειρά από βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνουν ότι ορισμένες ινδικές εταιρείες αναγκάζουν τους εργάτες τους να φορούν κάμερες στο κεφάλι.

Σκοπός της κίνησης αυτής φαίνεται να είναι η καταγραφή της εργασίας τους για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ μέχρι πρότινος η απειλή του AI αφορούσε κυρίως πνευματικές εργασίες, τα πλάνα από εργοστάσια ένδυσης στην Ινδία δείχνουν ότι ούτε η χειρωνακτική εργασία είναι ασφαλής.

Οι εργάτες εμφανίζονται να χειρίζονται ραπτομηχανές φορώντας κάμερες στερεωμένες στο κεφάλι. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι οι εταιρείες καταγράφουν κάθε κίνηση των χεριών και τον συντονισμό των εργατών, δημιουργώντας ένα πλούσιο σύνολο δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να «διδάξουν» σε ρομπότ πώς να εκτελούν περίπλοκες εργασίες, αντιγράφοντας την ανθρώπινη κίνηση.

