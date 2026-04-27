Ο καλύτερα αμειβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο: Δουλεύει δύο φορές τον χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ
Ο καλύτερα αμειβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο: Δουλεύει δύο φορές τον χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ
Ένας εργαζόμενος στην Αμερική, δουλεύει δύο φορές το χρόνο και καταφέρνει να κερδίσει 40.000 ευρώ για το επάγγελμα που κάνει
Υπάρχουν δουλειές που δεν είναι για όλους. Όπως για παράδειγμα μια θέση εργασίας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που είναι αρκετά γνωστό σε όλο τον κόσμο, όχι λόγω της υπερβολικής του πολυπλοκότητας, αλλά λόγω του κινδύνου που συνεπάγεται η εκτέλεσή του, γεγονός που συμβάλλει στην υψηλή αμοιβή. Η συγκεκριμένη θέση ανήκει στον Kevin Schmidt, του οποίου η δουλειά συνίσταται στο να αλλάζει μια λάμπα δύο φορές τον χρόνο.
Υψηλή οικονομική αμοιβή
Ο μισθός που λαμβάνει ο Kevin για την τοποθέτηση αυτής της λάμπας είναι 40.000 ευρώ τον χρόνο, ωστόσο το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι η υψηλή επικινδυνότητά της, καθώς η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών.
Αν και η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από σημαντικά μέτρα ασφαλείας, είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο, γι’ αυτό και η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Συνήθως η λάμπα αλλάζεται κάθε έξι μήνες, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, οπότε ο Kevin λαμβάνει 20.000 ευρώ για κάθε ανάβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Υψηλή οικονομική αμοιβή
Ο μισθός που λαμβάνει ο Kevin για την τοποθέτηση αυτής της λάμπας είναι 40.000 ευρώ τον χρόνο, ωστόσο το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι η υψηλή επικινδυνότητά της, καθώς η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών.
Αν και η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από σημαντικά μέτρα ασφαλείας, είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο, γι’ αυτό και η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Συνήθως η λάμπα αλλάζεται κάθε έξι μήνες, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, οπότε ο Kevin λαμβάνει 20.000 ευρώ για κάθε ανάβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα