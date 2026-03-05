Γιατί τα γιαούρτια δεν έχουν ημερομηνία λήξης: «Έχεις αρκετές εβδομάδες για να το καταναλώσεις»

Λίγοι ίσως έχουν παρατηρήσει ότι τα γιαούρτια δεν έχουν πραγματική ημερομηνία λήξης. Αν συγκριθούν με άλλα φρέσκα τρόφιμα, αυτό το γαλακτοκομικό προϊόν δεν «λήγει» ακριβώς, αλλά έχει ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι, όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, «έχεις ακόμη αρκετές εβδομάδες για να το καταναλώσεις».Η διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση είναι σημαντική.Η ημερομηνία λήξης δείχνει μέχρι πότε ένα τρόφιμο είναι ασφαλές για κατανάλωση και αφού περάσει αυτός ο χρόνος δεν πρέπει να καταναλωθεί. Αντίθετα, η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση δείχνει μέχρι πότε το προϊόν διατηρεί τις καλύτερες ιδιότητές του, ωστόσο μετά από αυτήν μπορεί ακόμη παραμένει ασφαλές για κατανάλωση.Όπως εξηγεί μια ειδικός, όταν φτάσει η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση, το γιαούρτι μπορεί να καταναλωθεί χωρίς πρόβλημα, αρκεί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το βασικό είναι να ελέγξει κανείς τη συσκευασία και το ίδιο το προϊόν πριν το καταναλώσει.Πώς να καταλάβεις αν ένα γιαούρτι είναι ακόμη κατάλληλο για κατανάλωσηΓια να βεβαιωθείς ότι το γιαούρτι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να καταναλωθεί, είναι σημαντικό να ελέγξεις ότι η συσκευασία δεν είναι φουσκωμένη ή φθαρμένη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν πρέπει να έχει ταγγισμένη (αλλοιωμένη και πικρή) γεύση, να είναι υπερβολικά ξινό, ούτε φυσικά να μυρίζει άσχημα ή να έχει μούχλα.Συνήθως η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση ενός γιαουρτιού είναι περίπου 28 ημέρες. Ακόμη και μετά από αυτή την ημερομηνία, μπορεί να καταναλωθεί για δύο έως τρεις εβδομάδες επιπλέον, αρκεί να έχει διατηρηθεί στο ψυγείο και να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του.Το να πετάξεις ένα γιαούρτι μόνο και μόνο επειδή πέρασε η αναγραφόμενη ημερομηνία μπορεί να είναι περιττό. Είναι καλύτερο να ελέγξεις πρώτα την κατάστασή του πριν το απορρίψεις, γιατί έτσι όχι μόνο διασφαλίζεται η ασφάλεια, αλλά μειώνεται και η σπατάλη τροφίμων.