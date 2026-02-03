«Μην φοράτε τζιν στο αεροπλάνο»: Το προβοκατόρικο σχόλιο της Ryanair που άναψε φωτιές
Μια φράση, ένα TikTok και μια low cost αεροπορική κατάφεραν να ανοίξουν κουβέντα για κάτι που κανείς δεν περίμενε
Η Ryanair δεν άλλαξε κάποιον κανονισμό, δεν έβγαλε εγκύκλιο, ούτε ανακοίνωσε νέο dress code. Έκανε κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο... Ryanair: ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο και έγραψε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να φοράμε τζιν στα αεροπλάνα.
Αυτό ήταν αρκετό. Τα σχόλια πήραν φωτιά. Άλλοι γέλασαν, άλλοι εκνευρίστηκαν, άλλοι άρχισαν να αναρωτιούνται αν θα υπάρξει στο μέλλον «χρέωση denim» δίπλα στο priority boarding.
