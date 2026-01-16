Σλοτ και Σαλάχ ξανά… μαζί – Η δήλωση του Ολλανδού που έβαλε τέλος στη ρήξη

Με λόγια που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, ο Άρνε Σλοτ έστειλε μήνυμα επανένωσης στη Λίβερπουλ, δείχνοντας πως η σχέση του με τον Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αποκατασταθεί πλήρως μετά την ένταση των προηγούμενων μηνών