Σλοτ και Σαλάχ ξανά… μαζί – Η δήλωση του Ολλανδού που έβαλε τέλος στη ρήξη
Σλοτ και Σαλάχ ξανά… μαζί – Η δήλωση του Ολλανδού που έβαλε τέλος στη ρήξη
Με λόγια που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, ο Άρνε Σλοτ έστειλε μήνυμα επανένωσης στη Λίβερπουλ, δείχνοντας πως η σχέση του με τον Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αποκατασταθεί πλήρως μετά την ένταση των προηγούμενων μηνών
Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, εμφανίστηκε ξεκάθαρα θετικός και ανακουφισμένος για την επικείμενη επιστροφή του Μοχάμεντ Σαλάχ από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στέλνοντας μήνυμα πως οι παλιές διαφωνίες έχουν ξεπεραστεί.
Ο Αιγύπτιος σταρ, παρά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Αιγύπτου από τη Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ, πραγματοποίησε εξαιρετικό τουρνουά, μετρώντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται ξανά σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
«Πρέπει πρώτα να δώσει ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι με την Αίγυπτο το Σάββατο και μετά επιστρέφει σε εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίζει. Ο Μο είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον σύλλογο και για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σλοτ, προσθέτοντας με νόημα:
«Ακόμα κι αν είχα 15 επιθετικούς, θα ήμουν χαρούμενος που επιστρέφει».
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ο Αιγύπτιος σταρ, παρά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Αιγύπτου από τη Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ, πραγματοποίησε εξαιρετικό τουρνουά, μετρώντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται ξανά σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
«Πρέπει πρώτα να δώσει ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι με την Αίγυπτο το Σάββατο και μετά επιστρέφει σε εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίζει. Ο Μο είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον σύλλογο και για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σλοτ, προσθέτοντας με νόημα:
«Ακόμα κι αν είχα 15 επιθετικούς, θα ήμουν χαρούμενος που επιστρέφει».
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα