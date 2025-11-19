Η αποκάλυψη του ντετέκτιβ: Όσοι κάνουν αυτά τα 5 επαγγέλματα είναι πιο πιθανό να... απατήσουν!
Η αποκάλυψη του ντετέκτιβ: Όσοι κάνουν αυτά τα 5 επαγγέλματα είναι πιο πιθανό να... απατήσουν!
Νυχτερινές βάρδιες, άγχος και ταξίδια κάνουν κάποια επαγγέλματα πιο… επιρρεπή στις παράνομες σχέσεις. Τι δουλειά κάνεις, είπαμε;
Η απιστία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε σχέση, όμως ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με πολυετή εμπειρία λέει ότι κάποια επαγγέλματα εμφανίζονται ξανά και ξανά στις υποθέσεις του. Μερικά είναι αναμενόμενα. Άλλα, όχι και τόσο. Και όταν μιλάει κάποιος που περνάει τη μισή του ζωή σε πάρκινγκ, ξενοδοχεία και νυχτερινές παρακολουθήσεις… μάλλον κάτι παραπάνω ξέρει.
Ο Paul Evans, ιδιωτικός ερευνητής με βαρύ βιογραφικό σε υποθέσεις απιστίας, αποκάλυψε τα 5 επαγγέλματα στα οποία έχει «κάψει το κεφάλι του» πιο πολλές φορές. Και σύμφωνα με όσα λέει, η δουλειά που κάνεις μπορεί να διευκολύνει –ή να δυσκολεύει– τα κρυφά παιχνίδια εκτός σχέσης.
Τα πέντε επαγγέλματα που «σκάνε» συχνότερα στις υποθέσεις του
Εργαζόμενοι στην Πληροφορική - ΙΤ
Ξέρουν την τεχνολογία καλύτερα από όλους και είναι... μανούλες στο να κρύψουν συνομιλίες, δεύτερους λογαριασμούς ή μυστικά chats. Ο ίδιος ο ντετέκτιβ λέει ότι έχει χειριστεί «πολύ περισσότερες υποθέσεις σε IT γραφεία από όσες θα περίμενε κανείς».
Υπάλληλοι σε call center
Σφιχτά ωράρια, άγχος, πολλά κοινά με τους συναδέλφους και ατελείωτες ώρες κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Όπως λέει ο Evans, «οι φιλίες στη δουλειά συχνά περνούν τα όρια» όταν οι εργάσιμες μέρες είναι μεγάλες και κουραστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ο Paul Evans, ιδιωτικός ερευνητής με βαρύ βιογραφικό σε υποθέσεις απιστίας, αποκάλυψε τα 5 επαγγέλματα στα οποία έχει «κάψει το κεφάλι του» πιο πολλές φορές. Και σύμφωνα με όσα λέει, η δουλειά που κάνεις μπορεί να διευκολύνει –ή να δυσκολεύει– τα κρυφά παιχνίδια εκτός σχέσης.
Τα πέντε επαγγέλματα που «σκάνε» συχνότερα στις υποθέσεις του
Εργαζόμενοι στην Πληροφορική - ΙΤ
Ξέρουν την τεχνολογία καλύτερα από όλους και είναι... μανούλες στο να κρύψουν συνομιλίες, δεύτερους λογαριασμούς ή μυστικά chats. Ο ίδιος ο ντετέκτιβ λέει ότι έχει χειριστεί «πολύ περισσότερες υποθέσεις σε IT γραφεία από όσες θα περίμενε κανείς».
Υπάλληλοι σε call center
Σφιχτά ωράρια, άγχος, πολλά κοινά με τους συναδέλφους και ατελείωτες ώρες κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Όπως λέει ο Evans, «οι φιλίες στη δουλειά συχνά περνούν τα όρια» όταν οι εργάσιμες μέρες είναι μεγάλες και κουραστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα