Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη
Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη
Δύο κορίτσια 12 και 13 ετών έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη συμμετέχοντας στην επικίνδυνη τάση «σερφ στο μετρό». Η MTA προειδοποιεί: «Μπείτε μέσα, μείνετε ζωντανοί». Aυξάνονται οι θάνατοι από τη νέα viral πρόκληση στα social media
Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν δύο κορίτσια, μόλις 12 και 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου, ενώ «σέρφαραν» πάνω στην οροφή συρμού της γραμμής J, τη στιγμή που το τρένο διέσχιζε τη γέφυρα Williamsburg με κατεύθυνση προς το Μπρούκλιν. Την ίδια ημέρα, ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο Κουίνς, σε παρόμοιο περιστατικό.
Το επικίνδυνο «σερφ στο μετρό» έχει εξελιχθεί σε μια θανατηφόρα πρόκληση που εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες εφήβους να ρισκάρουν τη ζωή τους για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας μέσω βίντεο. Η πρακτική δεν είναι καινούργια. Καταγεγραμμένα περιστατικά αναβάσεων στις οροφές των βαγονιών υπάρχουν ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το μετρό της Νέας Υόρκης έκανε τα πρώτα του δρομολόγια το 1904. Ωστόσο, η διάδοση μέσω κοινωνικών εφαρμογών όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat έχει εκτοξεύσει τη δημοτικότητά της σε επικίνδυνα επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το επικίνδυνο «σερφ στο μετρό» έχει εξελιχθεί σε μια θανατηφόρα πρόκληση που εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες εφήβους να ρισκάρουν τη ζωή τους για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας μέσω βίντεο. Η πρακτική δεν είναι καινούργια. Καταγεγραμμένα περιστατικά αναβάσεων στις οροφές των βαγονιών υπάρχουν ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το μετρό της Νέας Υόρκης έκανε τα πρώτα του δρομολόγια το 1904. Ωστόσο, η διάδοση μέσω κοινωνικών εφαρμογών όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat έχει εκτοξεύσει τη δημοτικότητά της σε επικίνδυνα επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα