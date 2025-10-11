Κέρδισε 120 εκατομμύρια στο Eurojackpot και εξαφανίστηκε για δύο εβδομάδες χωρίς τα κέρδη: Ο απίθανος λόγος

Ένας άνδρας από το Βερολίνο κέρδισε 120 εκατομμύρια ευρώ στο Eurojackpot, αλλά δεν έσπευσε να τα διεκδικήσει άμεσα. Η στάση του αποκαλύπτει μια απρόσμενη ιστορία ψυχραιμίας και αξιών απέναντι στην... ξαφνική τύχη