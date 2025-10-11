Κέρδισε 120 εκατομμύρια στο Eurojackpot και εξαφανίστηκε για δύο εβδομάδες χωρίς τα κέρδη: Ο απίθανος λόγος
Ένας άνδρας από το Βερολίνο κέρδισε 120 εκατομμύρια ευρώ στο Eurojackpot, αλλά δεν έσπευσε να τα διεκδικήσει άμεσα. Η στάση του αποκαλύπτει μια απρόσμενη ιστορία ψυχραιμίας και αξιών απέναντι στην... ξαφνική τύχη
Ένας κάτοικος του Βερολίνου έγινε ξαφνικά εκατομμυριούχος, όταν το δελτίο του Eurojackpot αποδείχθηκε «χρυσό», χαρίζοντάς του το αστρονομικό ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, αντί να σπεύσει να παραλάβει το έπαθλό του, ο νικητής έκανε κάτι απρόσμενο: εξαφανίστηκε για δύο ολόκληρες εβδομάδες.
Ένα ήσυχο σοκ
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της λαχειοφόρου αγοράς, ο άνδρας εξήγησε πως δεν ένιωσε καμία βιασύνη να εισπράξει τα χρήματα. Προτίμησε να μείνει μόνος με τη σκέψη της απροσδόκητης αλλαγής που μόλις είχε συμβεί στη ζωή του, να κατανοήσει το μέγεθος της τύχης του και να αποφασίσει με ψυχραιμία τα επόμενα βήματά του.
