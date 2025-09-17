Ο λόγος που δεν πρέπει να ανάβετε αμέσως τα φώτα όταν μπαίνετε στο δωμάτιο ξενοδοχείου

Ο καθένας από εμάς, με το που μπαίνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ανοίγει τα φώτα, τακτοποιεί τα πράγματά του και εξερευνεί τον χώρο. Όμως, υπάλληλος ξενοδοχείου προειδοποιεί πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι άλλο και με σβηστά τα φώτα